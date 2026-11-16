Ο Λουίς Φίγκο είναι η νέα λύση στην οποία προσανατολίζεται η UEFA για να κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της FIFA απέναντι στον... ανεπιθύμητο από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, Τζάνι Ινφαντίνο.

Μόλις τρεις ημέρες να απομένουν μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και η UEFA, αφού εξέτασε την περίπτωση του Σάντορ Τσάνι -προέδρου της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας- και στη συνέχεια του Αρσέν Βενγκέρ (ο οποίος εν τω μεταξύ απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα), οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν στράφηκαν στον Πορτογάλο θρύλο. Ωστόσο, ο Φίγκο, ο οποίος είχε επιχειρήσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA το 2015, πριν τελικά αποσυρθεί- δεν χαίρει της ομόφωνης στήριξης της UEFA.

Ο Ινφαντίνο διεκδικεί τέταρτη θητεία, έχοντας αναλάβει τα ηνία της FIFA το 2016. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου 2027, στο Ραμπάτ του Μαρόκου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αρχής.

Για να γίνει επίσημα δεκτή μια υποψηφιότητα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον πέντε ομοσπονδιών-μελών της FIFA. Οι υποψήφιοι έχουν περιθώριο έως τις 18 Νοεμβρίου για να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους. Ως εκ τούτου, η UEFA έχει ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή της για να καταλήξει σε συμφωνία και να διαπιστώσει εάν ο Λουίς Φίγκο μπορεί τελικά να συγκεντρώσει τη συναίνεση της ηγεσίας της.

sport-fm.gr