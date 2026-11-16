Ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΛ με την ΑΕΚ Αθηνών που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν 0-3, ωστόσο ο Μαρτίνς κρατά αρκετά θετικά στο μπλοκάκι του.

Αφ’ ενός διατήρησε τους ποδοσφαιριστές του σε εγρήγορση ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος με την Καρμιώτισσα (22/11) και αφετέρου ο Ζόκε επέστρεψε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Πρόκειται για σημαντικό ποδοσφαιριστή ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και σιγά σιγά επανέρχεται.

Βέβαια, υπενθυμίζουμε πως για διάφορους λόγους εκτός αποστολής έμειναν 10 ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Ντένσβιλ, Μουγκέ, Αλμέιδα, Καφού, Σινγκ, Γιόβετιτς, Κυριάκου, Καραμανής, Τσατάκοβιτς, Γκομίς.

Ο Μαρτίνς εξήγαγε χρήσιμα συμπεράσματα για την ετοιμότητα των παικτών του όπως επίσης και για τα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης. Τα τρία γκολ παθητικό -έστω και από μια ομάδα μεγαλύτερης δυναμικότητας- προκαλούν προβληματισμό.