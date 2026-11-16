Ο Τζούλιους Ζόκε πήρε λεπτά συμμετοχής στο φιλικό της ΑΕΛ απέναντι στην ΑΕΚ στην «Αγία Σοφιά» και ουσιαστικά μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα σε επίσημο ματς.

Ο Σλοβάκος μέσος πέρασε ως αλλαγή κοντά στο 70ο λεπτό, έχοντας την ευκαιρία να πάρει αγωνιστικά λεπτά.

Δεν έπαιξε καθόλου τη φετινή σεζόν, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στη βουβωνική χώρα.

Σίγουρα, η επάνοδός του είναι σημαντική αφού πρόκειται για έναν ποιοτικό παίκτη στον χώρο του κέντρου.