Πάτησε γρασίδι ξανά ο Ζόκε και μετρά αντίστροφα
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Τζούλιους Ζόκε αγωνίστηκε στο φιλικό της ΑΕΛ με την ΑΕΚ.
Ο Τζούλιους Ζόκε πήρε λεπτά συμμετοχής στο φιλικό της ΑΕΛ απέναντι στην ΑΕΚ στην «Αγία Σοφιά» και ουσιαστικά μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα σε επίσημο ματς.
Ο Σλοβάκος μέσος πέρασε ως αλλαγή κοντά στο 70ο λεπτό, έχοντας την ευκαιρία να πάρει αγωνιστικά λεπτά.
Δεν έπαιξε καθόλου τη φετινή σεζόν, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στη βουβωνική χώρα.
Σίγουρα, η επάνοδός του είναι σημαντική αφού πρόκειται για έναν ποιοτικό παίκτη στον χώρο του κέντρου.