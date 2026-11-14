Μέχρι τώρα... μυρωδιά Ευρώπης!

Τα πράγματα από πλευράς αποτελεσμάτων μπορούσαν να ήταν καλύτερα, όμως δεδομένα τα βαθμολογικά δεδομένα για την ΑΕΛ φανερώνουν ότι η μέχρι στιγμής πορεία των γαλαζοκιτρίνων είναι η καλύτερη που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια. Οι 18 βαθμοί σε εννέα αγωνιστικές αποτελούν την υψηλότερη συγκομιδή της τελευταίας δεκαετίας που έχει να επιδείξει η ομάδα της Λεμεσού. Την ίδια βαθμολογία είχε και την περίοδο 2020-21, όταν και πάλι πέτυχε τρεις νίκες και δέχθηκε τρεις ήττες. Η διαφορά παρουσιάζεται στα τέρματα, αφού τότε είχε πετύχει 16 και δέχθηκε 12, σε αντίθεση με τη φετινή πορεία κατά την οποία έχει 14 τέρματα, τόσο ενεργητικό όσο και παθητικό. Εκείνη τη χρονιά, όπως και τώρα, η ΑΕΛ ήταν στην 3η θέση, όπου και παρέμεινε μέχρι το φινάλε της σεζόν, εξασφαλίζοντας για τελευταία φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας στόχος που έχει τεθεί και στην αρχή της φετινής χρονιάς, με τις βλέψεις όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Επόμενο παιχνίδι στο πλάνο για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς είναι απέναντι στην Καρμιώτισσα (22/11, 17:00), με τον Πορτογάλο να έχει ξανά στις υπηρεσίες του τον Καφού ο οποίος εξέτισε την ποινή της τιμωρίας που κουβαλάει από τη 2η αγωνιστική και τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Επιπρόσθετη επιλογή αποτελεί και ο Τζούλιους Ζόκε, ο οποίος πλέον μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Επίσης, ο Γιόβετιτς, που έχασε τα τελευταία ματς των γαλαζοκιτρίνων, φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και ενσωματώθηκε με την Εθνική Μαυροβουνίου για τις υποχρεώσεις αυτής της εβδομάδας. Σχετικά με τους Μουγκέ και Παρούτη εκφράζεται η αισιοδοξία ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Μετά το παιχνίδι με την ομάδα των Πολεμιδιών για την ΑΕΛ θα ακολουθήσει εντός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ θα ολοκληρώσει τον α’ γύρο αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ (εκτός) και μετά τον Απόλλωνα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, την ερχόμενη Δευτέρα (16/11, 12:00) θα δοθεί φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών στην Allwyn Arena. Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ενώ δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη.