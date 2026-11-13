Πρόωρος εμβολιασμός με «ένεση» ποιότητας

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ θα έχει ξανά στο οπλοστάσιό της, τους Τζούλιους Ζόκε και Καφού. Και αυτόματα ο Ούγκο Μαρτίνς αποκτά ευελιξία στο κέντρο με δύο ποιοτικές μονάδες. Ο πρώτος δεν έπαιξε καθόλου και πλέον είναι καλά μετά τον τραυματισμό του. Ο δεύτερος είχε αποβληθεί στη 2η αγωνιστική με τον ΑΠΟΕΛ και λόγω τιμωρίας, δεν αγωνίστηκε από τότε.

Κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστούν χειμερινές προσθήκες, πέραν των τεσσάρων που θα επιτρέπονται στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Πρόωρος λοιπόν εμβολιασμός με «ένεση» ποιότητας για τη Λεμεσιανή ομάδα που θέλει με την επανέναρξη να συνεχίσει ένα σερί νικών απέναντι σε Καρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός), πριν πάει στα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ και Απόλλωνα.