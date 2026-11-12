ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το +8 τα λέει όλα...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Και την περσινή περίοδο η ΑΕΛ ξεκίνησε με προσδοκίες, όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους υπολοίπους και αυτό διαπιστώθηκε από τα αρχικά στάδια του πρωταθλήματος.

 Το +8 είναι ένα πρόσημο που φανερώνει ότι φέτος έχει αλλάξει επίπεδο και πως μπορεί να είναι στο γκρουπ των ομάδων που θα έχουν πρωταγωνιστική πορεία.

Με το πέρας της 9ης αγωνιστικής της σεζόν 2025-26, ήταν στην 8η θέση με δέκα βαθμούς (3-1-5) και 9-17 αναλογία τερμάτων. Φέτος διπλασίασε τις νίκες της (έξι) και έχει δεχθεί τρεις ήττες σε ντέρμπι, φιγουράροντας όμως στη 2η θέση, παρέα με την Ομόνοια και στο -2 από την κορυφή ενώ πέρσι ήταν στο -12.

Το στοίχημα για τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες των γαλαζοκιτρίνων είναι να κρατήσουν τη φλόγα της διάκρισης αναμμένη. Έτσι, λοιπόν, επιβάλλεται να γίνουν οι υπερβάσεις, δηλαδή να κερδίσει παιχνίδια με ανταγωνιστές της, όπως έπραξε απέναντι στην Πάφο. Και έχει ακόμη δύο στον α΄ γύρο. Τη 12η αγωνιστική θα παίξει με την ΑΕΚ (εκτός) και μετά με τον Απόλλωνα. Προέχουν όμως τα ματς με Καρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζεται με την επανέναρξη μόνο ο Ντέσβιλ ενώ ίσως προφυλαχθεί και ο Μουγκέ.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Λοσάδα πιστεύει στον Γκόλτσον

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κληρώνει για την β' φάση του κυπέλλου!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με υπογραφή Μπούκερ το 101-96 των Σανς απέναντι στη Σάρλοτ

NBA

|

Category image

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Κόντρα στους «μπλαουγκράνα» για τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο στην κορυφή

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα βήμα πριν από μια ιστορική υπέρβαση η Εθνική Ελλάδας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

H τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/11)

TV

|

Category image

Βρήκαν το κράτος μπροστά τους: Στον «αέρα» παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Λεμεσό λόγω ρωσικών συμβόλων - Προειδοποιούν με ακύρωση και ζητούν αποζημιώσεις

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Nations League: Έβαλε... φωτιά η Ιταλία (3-1 τη Γαλλία)

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στη Μακάμπι ο ισραηλινός «εμφύλιος» στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν μας έκανε το χατίρι η Λετονία, αλλά το όνειρο ζει: Στη 2η θέση η Κύπρος και ραντεβού στα πλέι - οφ ανόδου!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η βραδιά του Χάρι Κέιν: Έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν της Αγγλίας και παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα στο Γουέμπλεϊ!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μεταμορφώθηκε σε θηρίο ο Ολυμπιακός και σκόρπισε την Ντουμπάι με σεληνιασμένους Φουρνιέ και Βεζένκοφ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στη Euroleague o Βεζένκοφ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το +8 τα λέει όλα...

ΑΕΛ

|

Category image

Καιρός να σηκωθεί από τον καναπέ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη