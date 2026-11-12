Το +8 τα λέει όλα...

Το +8 είναι ένα πρόσημο που φανερώνει ότι φέτος έχει αλλάξει επίπεδο και πως μπορεί να είναι στο γκρουπ των ομάδων που θα έχουν πρωταγωνιστική πορεία.

Με το πέρας της 9ης αγωνιστικής της σεζόν 2025-26, ήταν στην 8η θέση με δέκα βαθμούς (3-1-5) και 9-17 αναλογία τερμάτων. Φέτος διπλασίασε τις νίκες της (έξι) και έχει δεχθεί τρεις ήττες σε ντέρμπι, φιγουράροντας όμως στη 2η θέση, παρέα με την Ομόνοια και στο -2 από την κορυφή ενώ πέρσι ήταν στο -12.

Το στοίχημα για τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες των γαλαζοκιτρίνων είναι να κρατήσουν τη φλόγα της διάκρισης αναμμένη. Έτσι, λοιπόν, επιβάλλεται να γίνουν οι υπερβάσεις, δηλαδή να κερδίσει παιχνίδια με ανταγωνιστές της, όπως έπραξε απέναντι στην Πάφο. Και έχει ακόμη δύο στον α΄ γύρο. Τη 12η αγωνιστική θα παίξει με την ΑΕΚ (εκτός) και μετά με τον Απόλλωνα. Προέχουν όμως τα ματς με Καρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζεται με την επανέναρξη μόνο ο Ντέσβιλ ενώ ίσως προφυλαχθεί και ο Μουγκέ.