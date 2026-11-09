Η μεγάλη επιστροφή του Καφού!

Βαδίζει προς το τέλος της η βαριά τιμωρία του Καφού.

Ο έμπειρος μέσος ο οποίος δέχτηκε ποινή αποκλεισμού 6 (+2) αγωνιστικών από τον Αθλητικό Δικαστή επιστρέφει στο παιχνίδι της επανέναρξης για την 10η αγωνιστική με την Καρμιώτισσα. Αυτό θα γίνει στις 22/11.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που έχασε ο Καφού το προηγούμενο διάστημα:

11/9 Νέα Σαλαμίνα

18/9 Πάφος

11/10 Ομόνοια 29Μ

18/10 Ομόνοια Αρ.

25/10 Άρης

31/10 Ομόνοια

3/11 Ηρακλής Γερολάκου (κύπελλο)

7/1 Krasava ENY