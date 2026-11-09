Η μεγάλη επιστροφή του Καφού!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, επιστρέφει και ο Καφού στην ΑΕΛ!
Βαδίζει προς το τέλος της η βαριά τιμωρία του Καφού.
Ο έμπειρος μέσος ο οποίος δέχτηκε ποινή αποκλεισμού 6 (+2) αγωνιστικών από τον Αθλητικό Δικαστή επιστρέφει στο παιχνίδι της επανέναρξης για την 10η αγωνιστική με την Καρμιώτισσα. Αυτό θα γίνει στις 22/11.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που έχασε ο Καφού το προηγούμενο διάστημα:
11/9 Νέα Σαλαμίνα
18/9 Πάφος
11/10 Ομόνοια 29Μ
18/10 Ομόνοια Αρ.
25/10 Άρης
31/10 Ομόνοια
3/11 Ηρακλής Γερολάκου (κύπελλο)
7/1 Krasava ENY