Η Κόλο Κόλο του Βοζίνια κατέκτησε τον τίτλο

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στην Κόλο Κόλο.

Μάλιστα είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του στην κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της Χιλής, μετά τη δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Νουμπλένσε, εξασφαλίζοντας τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Βοζίνια με την Κόλο Κόλο έχει ισχύ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Ωστόσο, στην συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Εφόσον, ο βετεράνος τερματοφύλακας μείνει στην ομάδα, θα αγωνιστεί μαζί της στο Copa Libertadores.