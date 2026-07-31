Το «αντίο» του Μακρή στην ΑΕΛ: «Φεύγω με καθαρή τη συνείδησή μου, δεν αναγνωρίζεται η αξία του Κύπριου παίκτη»

«Η ΑΕΛ μου έδωσε πολλά. Μου έδωσε στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα», γράφει μεταξύ άλλων ο Αντρέας Μακρής ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Λάρισα.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Αγαπητοί ΑΕΛΙΣΤΕΣ,Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αποχαιρετώ εσάς και την οικογένεια της ΑΕΛ.

Έναν σύλλογο που αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και της ποδοσφαιρικής μου διαδρομής. Η ΑΕΛ μου έδωσε πολλά. Μου έδωσε στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα, ανθρώπους που θα κρατήσω στη ζωή μου και εμπειρίες που με έκαναν καλύτερο ποδοσφαιριστή αλλά και καλύτερο άνθρωπο.

Περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, και επιλέγω να κρατήσω ΟΛΑ όσα μου δίδαξαν. Σε αυτή τη διαδρομή προσπάθησα να δώσω πίσω περισσότερα από όσα μου ζητήθηκαν. Όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό.Φεύγω περήφανος για όσα άφησα πίσω μου.153 συμμετοχές. 29 γκολ. 17 ασίστ.1 κύπελλο 2018-19. 1ος σε συμμετοχές της ομάδας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 3ο καλύτερο γκολ της χρονιάς το 2022-23 Καλύτερος αρχηγός της χρονιάς 2024-25.

Οι αριθμοί έχουν τη δική τους αξία, όμως η μεγαλύτερη περηφάνια μου ήταν η τιμή να φορέσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού.Προσπάθησα πάντα να είμαι επαγγελματίας, να στηρίζω την ομάδα και να τιμώ τη φανέλα. Η ειλικρίνειά μου ίσως δεν ήταν πάντα εύκολη, όμως είναι κομμάτι του χαρακτήρα μου και δεν θα το αλλάξω.

Οι αποφάσεις παίρνονται και οι δρόμοι κάποιες φορές χωρίζουν. Ο σεβασμός, όμως, οι σχέσεις και οι στιγμές που ζήσαμε μένουν.Οι ανθρώποι στο προπονητικό κέντρο, που πολλές φορές δεν βρίσκονται στα φώτα αλλά αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της ομάδας ειναι οι πραγματικοί ήρωες. Άγγελε, Πόλυ, Κίμωνα, Γιάννο, Δήμο, Σάββα, Κυριάκο, Κ. Ζωή, Ελένη, Κρις, Μάρκο, ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΚΟΥΛΛΑΡΕ σας ευχαριστώ για όλα.

Μέσα από αυτά τα χρόνια κατάλαβα ακόμη περισσότερο την αξία του Κύπριου ποδοσφαιριστή, η οποία δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται όσο θα έπρεπε.

Τέλος, θα ήθελα ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα, τον κόσμο της ΑΕΛ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη και την πίστη σας. Φεύγω με καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν ήμουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε αυτή τη φανέλα.

Ξέρω όμως ότι κάθε φορά που την φόρεσα, την τίμησα με όλη μου την ψυχή. Η ΑΕΛ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.Σας ευχαριστώ για όλα.

Ανδρέας Μακρής 33