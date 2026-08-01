Με 25άδα στην Πολωνία η ΑΕΛ - Το πρόγραμμα των φιλικών

Στην Πολωνία θα μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας της ΑΕΛ από το Σάββατο (01/08).

Στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται 25 ποδοσφαιριστές, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα ενσωματωθεί κάποιο απόκτημα αφού οι διεργασίες είναι σε εξέλιξη από την ομάδα προγραμματισμού.

Κατά την παραμονή της ομάδας στο Sielanka Sport Centre θα γίνουν και τρία φιλικά παιχνίδια, με το πρώτο να είναι ορισμένο για την προσεχή Δευτέρα.

Αναλυτικά:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει για την αναχώρηση της ομάδας για την Πολωνία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η αποστολή αναχωρεί σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου για το αθλητικό κέντρο Sielanka Sport Centre, ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο που καλύπτει όλες τις ανάγκες των αθλητών, και θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Στην Πολωνία, η ομάδα μας θα αγωνιστεί σε τρία φιλικά παιχνίδια:

1) ΑΕΛ – Λέγκια Βαρσοβίας: Δευτέρα, 03/08, 12:30*

2) ΑΕΛ – Ατρόμητος Αθηνών: Πέμπτη, 06/08, 18:00*

3) ΑΕΛ – Πολόνια Βαρσοβίας: Κυριακή, 09/08, 18:00*

*Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων που αναφέρονται είναι ώρες Κύπρου και ενδεχομένως να αλλάξουν. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σε περίπτωση που οι αγώνες θα είναι τηλεοπτικοί.

Αποστολή:

Ιβάν Τρισκόφσκι – Διευθυντής Ποδοσφαιρικού Τμήματος

Ζόελ Νταμάχου – Τεχνικός Διευθυντής

Άγγελος Περικλέους – Team Manager

Αριάδνη Γενεθλίου – Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Μιχάλης Γεωργίου – Social Media & Photos

Προπονητικό Επιτελείο:

Χούγκο Μάρτινς – Προπονητής

Πάολο Μοντέιρο – Βοηθός Προπονητής

Αντρέ Γκόμεζ – Προπονητής Φυσικής Κατάστασης

Πάουλο Γκρίλο – Προπονητής Τερματοφυλάκων

Μανουέλ Μραζ – Αναλυτής

Γιώργος Ελευθερίου – Αναλυτής

Ιατρικό Επιτελείο:

Πόλυς Αχιλλέως – Επικεφαλής Φυσιοθεραπευτικής Ομάδας

Ιωακείμ Παπαμιλτιάδους – Επικεφαλής Φυσιοθεραπευτικής Ομάδας

Δήμος Παλιοσοφίτης – Φυσιοθεραπευτής

Σάββας Κλεονίκου – Φυσιοθεραπευτής

Γιάννος Βασιλόπουλος – Γυμναστής Αποκατάστασης

Δρ. Θεόδωρος Φιλίππου – Ιατρός Ομάδας

Δρ. Νίκος Πουλλής – Χειροπράκτης

Κώστας Νικολάου – Διατροφολόγος

Φροντιστές:

Ανδρέας Κακουλλής

Κρίστιαν Μαρτίνεζ

Μάρκο Βιτόροβιτς

Ποδοσφαιριστές:

Στέφανος Καπίνο (Τ), Παναγιώτης Κυριάκου (Τ), Σάμυ Μερζούκ (Τ), Αντρέας Καρώ, Στέφανο Ντέμσβιλ, Ντάβορ Ζντραβκόφσκι, Χάμζα Τσατάκοβιτς, Μπρούνο Αλμέιδα, Λούθερ Σινγκ, Γιαννίκ Γκομίς, Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς, Δανιήλ Παρούτης, Ζοάο Ταβάρες, Κύπρος Νεοφύτου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ντιόγκο Γκόμεζ, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, Τζέιντεν Πετί Πετί, Τζούλιους Σζόκε, Κυριάκος Κυριάκου, Σίμωνας Χριστοφή, Φρανσουά Μουγκέ, Χρήστος Καραμανής, Τεριμπέ Τιντέ, Ζαΐρ Ταβάρες.