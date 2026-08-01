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Αναπνέει Πολωνικό αέρα η ΑΕΛ και φουλάρει ο Μάρτινς για να μπουν οι σωστές βάσεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναπνέει Πολωνικό αέρα η ΑΕΛ και φουλάρει ο Μάρτινς για να μπουν οι σωστές βάσεις

Ώρα για... σκληρή δουλειά στη Λεμεσιανή ομάδα.

Ξεκινάει από σήμερα το βασικό μέρος της προετοιμασίας της ΑΕΛ, η οποία για περίοδο δύο εβδομάδων θα βρίσκεται στο Sielanka Sport Centre της Πολωνίας.

Η 25άδα παικτών που έχει μαζί του ο Χούγκο Μάρτινς, θα έχει... δύσκολες μέρες και μέσα από αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, το οποίο είναι σαφώς το πιο σημαντικό καθώς θα πρέπει να εμπεδωθεί η αγωνιστική φιλοσοφία.

Εκεί οι γαλαζοκίτρινοι θα δώσουν τρία φιλικά παιχνίδια, αρχής γενομένης την προσεχή Δευτέρα με αντίπαλο τη Λέγκια Βαρσοβίας. Θα ακλουθήσει την Πέμπτη (06/08), νέο τεστ απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών, του πρώην προπονητή της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ και το τελευταίο είναι ορισμένο για την Κυριακή (09/08) κόντρα στην Πολόνια Βαρσοβίας. 

Η επιστροφή στην Κύπρο είναι καθορισμένη για τις 12 Αυγούστου και μέχρι την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς θα παίξει άλλα δύο φιλικά, το ένα με την Ανόρθωση στις 19 Αυγούστου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και το άλλο στις 22 του μήνα με αντίπαλο που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

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