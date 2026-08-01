ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

Ο Χρήστος Τζόλης μετά την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», πανηγύρισε και το παρθενικό του γκολ, σκοράροντας στο φιλικό με την Τζιρόνα.

Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, βρίσκοντας δίχτυα στο φιλικό απέναντι στην Τζιρόνα και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στους «κανονιέρηδες».

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και κατάφερε να χριστεί σκόρερ με ένα όμορφο τελείωμα έξω από την περιοχή. Αφού έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από το «κουτί», επιχείρησε δυνατό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη νέα του ομάδα.

Ο Τζόλης δείχνει να προσαρμόζεται άμεσα στις απαιτήσεις της Άρσεναλ, καθώς μετά την ασίστ που μοίρασε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, πρόσθεσε και το πρώτο του γκολ, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στον Μικέλ Αρτέτα ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Tags

ΑΡΣΕΝΑΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

NBA

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-2: Φιλική ισοπαλία για τη Βασίλισσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει Παρί ο Φεράν Τόρες - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Κατάρ στο πλευρό του Ινφαντίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη της Τότεναμ επί της Τσέλσι με Ρισάρλισον στις καθυστερήσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για τον Αμραμπατ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μικελμπρενσί!

Ελλάδα

|

Category image

«Διασώθηκε» μονάχα ο Λαΐφης από τη... φουρνιά του 2024!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

CONCACAF: «Να ερευνηθεί η διαχείριση της FIFA από τον Ινφαντίνο – Έπαψε να βάζει το ποδόσφαιρο σε προτεραιότητα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνηση έκπληξη της Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναπνέει Πολωνικό αέρα η ΑΕΛ και φουλάρει ο Μάρτινς για να μπουν οι σωστές βάσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Νέο μετάλλιο για την Κύπρο - Χάλκινος ο Γεωργάκης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ξεκινά η προπώληση της επετειακής εμφάνισης για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη