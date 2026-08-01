BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, βρίσκοντας δίχτυα στο φιλικό απέναντι στην Τζιρόνα και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στους «κανονιέρηδες».

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και κατάφερε να χριστεί σκόρερ με ένα όμορφο τελείωμα έξω από την περιοχή. Αφού έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από το «κουτί», επιχείρησε δυνατό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη νέα του ομάδα.

Ο Τζόλης δείχνει να προσαρμόζεται άμεσα στις απαιτήσεις της Άρσεναλ, καθώς μετά την ασίστ που μοίρασε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, πρόσθεσε και το πρώτο του γκολ, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στον Μικέλ Αρτέτα ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

athletiko.gr