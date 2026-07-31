BINTEO: Ο ιστορικός κυπριακός «εμφύλιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

Σε μια ιστορική στιγμή για το κυπριακό τζούντο και γενικότερα τον κυπριακό αθλητισμό σε τόσο υψηλό επίπεδο, στον ημιτελικό της κατηγορίας των -66kg στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης αναμετρήθηκαν δύο Κύπριοι αθλητές!

Ο Γιωργος Μπαλαρτζισβίλι νίκησε τον Πέτρο Χριστοδουλίδη, όμως και μόνο το γεγονός ότι σε τέτοια διοργάνωση είχαμε δύο παιδιά να κοντράρονται μεταξύ τους σε ημιτελικό, λέει πολλά για το πόσο ψηλά έχει φτάσει πλέον και το τζούντο μας!

«Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει τους δύο αθλητές μας και την Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο! » αναφέρει η ΚΟΕ προσθέτοντας ότι «το αποτέλεσμα δεν έχει καμία απολύτως σημασία! Και οι δύο, είναι θριαμβευτές! Μαζί τους και όλη η Κύπρος!»

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή «απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners), την Petrolina (Gold Partner), τις Medochemie, Allianz και Charalambides Christis (Silver Partners), την Cablenet (Communications Partner), την Deloitte (Professional Services Partner), την Toyota (Mobility Partner), τον Όμιλο Βιοιατρική (Medical Diagnosis Partner) και το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Proud Sponsor) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της».