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Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

Μεγάλη επιτυχία για την αθλήτριά μας και το κυπριακό Τζούντο

Εντυπωσιακή πορεία πραγματοποίησε η Σοφία Ασβεστά στα -52 κιλά του τζούντο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες! Η τζουντόκα μας κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό της κατηγορίας της και να χάσει στις λεπτομέρειες.

Η πορεία της πρωταθλήτριας μας ξεκίνησε στα προημιτελικά, εκεί όπου αντιμετώπισε την Μαρί Σελίν Μπαμπά (Καμερούν). Η Αφρικανή αθλήτρια προηγήθηκε με YUKO, ωστόσο η Σοφία κατάφερε να επιτύχει το IPPON και να προκριθεί στα ημιτελικά.

Εκεί κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αγγλίδας Τέιτουμ Κιν και να την κερδίσει με YUKO. Στον τελικό αντιμετώπισε την Καναδή Έβελιν Μπίτον και έπειτα από σκληρό αγώνα, που κρίθηκε στη λεπτομέρεια, η Καναδή κέρδισε με YUKO για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή συγχαίρει τη Σοβία Ασβεστά και την Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο για τη μεγάλη επιτυχία! Το μετάλλιο σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες αποδεικνύει πως η αθλήτρια μας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και ευχόμαστε η πορεία αυτή να συνεχιστεί!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει επίσης ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners), την Petrolina (Gold Partner), τις Medochemie, Allianz και Charalambides Christis (Silver Partners), την Cablenet (Communications Partner), την Deloitte (Professional Services Partner), την Toyota (Mobility Partner), τον Όμιλο Βιοιατρική (Medical Diagnosis Partner) και το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Proud Sponsor) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

 

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