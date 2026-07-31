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Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τις πήρε τις αποφάσεις του για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού ως προς τα 2 παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.

Τα 2 ονόματα που ξεχώρισαν περισσότερο από τους παίκτες που κόπηκαν από την ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών είναι αυτά των Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Είναι ωστόσο 2 φορ που καιρό τώρα αποτελούσαν ερωτηματικά για τη νέα σεζόν και παραμένει το πλέον πιθανό να αποχωρήσει ένας εκ των δύο και ακόμα και οι δύο. Τις τελευταίες ημέρες η κινητικότητα για μεταγραφή αφορά περισσότερο στον Ταρέμι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν σαφές ότι θα πόνταρε ξανά στον βασικό του στράικερ, τον Ελ Καμπί. Από κοντά στον μονοαδικό καθαρόαιμο φορ της λίστας για τους 2 αγώνες με τους Ολλανδούς θα έχει τους Ζότα και Μασούρα που έχουν δοκιμαστεί στην κορυφή της επίθεσης στην προετοιμασία και ο δε Ζότα είχε και το χατ τρικ του με τη Φορτούνα. Θυμίζουμε ότι έως την προσεχή Δευτέρα ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για 2 αλλαγές και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη λίστα του για τις επόμενες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Τα ονόματα ανά θέση

Γκολκίπερ: Πόποβιτς, Τσομπανίδης και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέϊ, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο

Χαφ: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Φορ / ακραίοι κυνηγοί: Ελ Καμπί, Ζέλσον, Μασούρας, Ζότα Σίλβα και Ρόκα

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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