Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες στα 90 εκατ. ευρώ!

Μια... ανάσα από την ολοκλήρωση μιας πραγματικά σπουδαίας μεταγραφής που θα ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία της γραμμής, βρίσκεται η Άρσεναλ!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές της Premier League ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, μετά και τη νέα βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσαν οι «κανονιέρηδες».

Συγκεκριμένα, το σούπερ deal των δύο πλευρών έκλεισε στα 90 εκατομμύρια ευρώ, την στιγμή μάλιστα που η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα τα είχε βρει σε όλα με τον Βραζιλιάνο χαφ για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 28χρονος διεθνής άσος αγωνίστηκε στο «St James' Park» από το καλοκαίρι του 2022, μετρώντας πέρσι 41 συμμετοχές με 9 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νιούκαστλ.

sport-fm.gr