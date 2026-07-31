ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ερυθρόλευκος ενθουσιασμός στο «Αμμόχωστος»
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε κλικς από την παρουσίαση του ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας
Παρουσία εκατοντάδων οπαδών της πραγματοποίησε η Νέα Σαλαμίνα την πρώτη της προπόνηση και την παρουσίαση του ρόστερ στο στάδιο «Αμμόχωστος».
Οι φίλοι των ερυθρολεύκων έσπευσαν να δουν την ομάδα τους σε κλίμα ενθουσιασμού καθώς η επιστροφή στην πρώτη κατηγορία συνοδεύεται από πολύ καλή δουλειά στον προγραμματισμό ο οποίος δίνει αέρα αισιοδοξίας ενόψει της νέας σεζόν.
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