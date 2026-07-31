Παραιτήθηκε από τη Νιουκάστλ ο Έντι Χάου

Ο Έντι Χάου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Νιουκάστλ.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος προπονητής, ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αφήνει τις «καρακάξες» μετά από μια γεμάτη πενταετία, καθώς κάθισε στον πάγκο των Άγγλων για 231 παιχνίδια. Την περίοδο που διετέλεσε προπονητής, η Νιουκάστλ γνώρισε οικονομική άνθηση, καθώς από το 2021 εντάχθηκε σε επενδυτικό όμιλο από τη Σαουδική Αραβία.

Κατά την παρουσία του ο 46χρονος, κατέκτησε το League Cup τη σεζόν 2024-25, ενώ οδήγησε τον σύλλογο δύο φορές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League.

Η ανακοίνωσή του

«Μετά από μια περίοδο προσωπικής σκέψης, αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αποχωρήσω από τον ρόλο μου ως πρώτος προπονητής της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια κατά τα οποία έδωσα τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μου στον σύλλογο με αμείωτη ενέργεια, νιώθω ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον τόσο δικό μου όσο και του συλλόγου να αποχωρήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να κάνω ένα διάλειμμα.

Αν και ήταν απίστευτα δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, ξέρω βαθιά μέσα μου ότι είναι η σωστή. Πάντα έβαζα τα καλύτερα συμφέροντα της Νιούκαστλ πάνω από τα δικά μου σε κάθε απόφαση που πήρα όσο ήμουν εδώ και αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ήταν το προνόμιο της ζωής μου να είμαι ο προπονητής της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει και τι θα σημαίνει πάντα για μένα και την οικογένειά μου αυτός ο σύλλογος, η πόλη και οι οπαδοί της. Από τη στιγμή που εγώ, ο Τζέισον και όλο το επιτελείο φτάσαμε πριν από σχεδόν μισή δεκαετία, η Νιούκαστλ έγινε αμέσως σαν το σπίτι μας και οι άνθρωποι εδώ μας υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Νιώσαμε τεράστια υπερηφάνεια που εκπροσωπήσαμε τον σύλλογο από την πρώτη μέρα και αυτή η πόλη θα έχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας.

Υπήρξαν τόσες πολλές απίστευτες στιγμές στον χρόνο μας εδώ. Από τη μάχη για την παραμονή στην πρώτη μας σεζόν μέχρι τις αμέτρητες αξέχαστες βραδιές στο Σεντ Τζέιμς Παρκ για το Champions League λίγο αργότερα. Η εξέλιξη ήταν γρήγορη.

Όλοι ήρθαν κοντά, ενώθηκαν και τι δύναμη γίναμε, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρώτου μας εγχώριου τροπαίου μετά από 70 χρόνια. Όλα αυτά είναι αναμνήσεις που θα κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Θα ήθελα να καταγράψω τις ειλικρινείς ευχαριστίες και την εκτίμησή μου στους Yasir Al-Rumayyan, Jamie Reuben, Jacobo Solis και όλους στο PIF, τον David Hopkinson, τον Ross Wilson και σε ολόκληρη την ιδιοκτησία και την ηγετική ομάδα που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να ηγηθώ αυτού του ξεχωριστού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Παραμένω απίστευτα θετικός και ενθουσιώδης για το μέλλον της Νιούκαστλ. Ο σύλλογος βρίσκεται σε φανταστικά χέρια με μια σπουδαία ηγετική ομάδα και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μαζί, δίπλα σε όποιον έρθει να με αντικαταστήσει, θα συνεχίσουν να φέρνουν επιτυχίες στο γήπεδο.

Ένα ευχαριστώ στους Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches, Simon Weatherstone, Dan Hodges, Andy Howe και Jordan Tribe για την απίστευτη αφοσίωση, υποστήριξη και δέσμευσή τους και σε όλο το εκπληκτικό προσωπικό στα παρασκήνια, του οποίου η σκληρή δουλειά και αφοσίωση κάνει αυτόν τον σύλλογο αυτό που είναι.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες που έχουν εκπροσωπήσει τον σύλλογο κατά τη διάρκεια του χρόνου μου εδώ. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό και αποτέλεσε τιμή να σας προπονήσω όλους.

Τέλος, και το πιο σημαντικό, ευχαριστώ τους απίστευτους υποστηρικτές μας. Το πάθος και η αφοσίωσή σας με ενέπνεαν κάθε μέρα. Το να στέκομαι στην πλάγια γραμμή του Σεντ Τζέιμς Παρκ ως προπονητής σας με την τιμή να εκπροσωπώ τον σύλλογό σας, σήμαινε για μένα περισσότερα από όσα θα μάθετε ποτέ.

Ενώ το ταξίδι μου ως προπονητής έχει φτάσει πλέον στο τέλος του, η σύνδεση και η αγάπη που θα τρέφω πάντα για τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Ευχαριστώ για όλα. Εύχομαι στον σύλλογο κάθε επιτυχία για το μέλλον».

sport-fm.gr