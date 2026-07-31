Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Αργυρός ο Μπαλαρτζασβίλι, χάλκινος ο Χριστοδουλίδης!

Αποστολή ΚΟΕ: Ηλίας Πράτσος

Ιστορικές είναι οι στιγμές για το κυπριακό τζούντο, με τον Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι και τον Πέτρο Χριστοδουλίδη να μπαίνουν και οι δύο στα μετάλλια στην κατηγορία -66 κιλά αντρών στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης.

Οι δύο αθλητές μας αγωνίστηκαν με περίσσιο πάθος, ωστόσο η κλήρωση τους έφερε να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον στα ημιτελικά, με τον Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι να επικρατεί με IPPON και να προκρίνεται στον τελικό.

Ο Πέτρος αγωνίστηκε στον μικρό τελικό, όπου έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα επικρατώντας του Αυστραλού Βας Μίντλετον με YUKO και να κατακτάει το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Γιώργος στον τελικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Καναδό Ζουλιάν Φρασκαδόρε. Έπειτα από μια εντυπωσιακή μονομαχία, που κρίθηκε στον χρυσό πόντο, ο Καναδός επικράτησε του πρωταθλητή μας με YUKO, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο για τον Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, μετά το χρυσό που κατέκτησε στο Μπέρμιγχαμ το 2022.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner) και τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

ΦΩΤΟΣ: Constantinos Kyprianou

Διαπιστευμένος φωτογράφος ΚΟΕ