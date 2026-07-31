Δικαίωση για Μούντρικ: Το CAS «έσβησε» την ποινή του κι επιστρέφει!

Τέλος ο «εφιάλτης» για τον Μιχάιλο Μούντρικ!

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της Τσέλσι βρισκόταν εκτός ποδοσφαίρου, μετά και την ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών που του είχε επιβληθεί από την FA για παράβαση των κανόνων περί ντόπινγκ.

Ο εκρηκτικός άσος είχε τεθεί αρχικά σε προσωρινή αναστολή τον Δεκέμβριο του 2024, όταν και ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία, μελδόνιο, σε δείγμα που έδωσε μετά από παιχνίδι της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή κινήθηκε νομικά και άσκησε έφεση κατά της απόφασης, με το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) να δικαιώνει τον Μούντρικ και να αποφασίζει την επιστροφή του στους αγώνες με άμεση ισχύ!

Έτσι λοιπόν, ο άλλοτε σταρ της Σαχτάρ Ντόνετσκ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της Τσέλσι και να κάνει ένα μεγάλο «restart» στην καριέρα του, με τους «μπλε» να τον περιμένουν στο Χονγκ-Κονγκ και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας των Λονδρέζων!

Λίγη ώρα μετά την απόφαση του CAS, ο ίδιος έστειλε το μήνυμά του για τη μεγάλη του επιστροφή στο ποδόσφαιρο!

Το μήνυμά του:

«Μετά από έναν μακρύ αγώνα, ο τετραετής αποκλεισμός που μου είχε επιβληθεί ανακλήθηκε και είμαι ελεύθερος να συνεχίσω την καριέρα μου με άμεση ισχύ.

Είμαι ευγνώμων που αυτή η διαδικασία έφτασε στο τέλος της, που πήρα το "πράσινο φως" να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο και που μπορώ τώρα να κοιτάξω το μέλλον μου.

Αυτή ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας μου.

Όπως διατηρούσα πάντα σταθερά από την αρχή αυτής της υπόθεσης, ουδέποτε πήρα εν γνώσει μου ή από πρόθεση οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία. Η δέσμευσή μου να αγωνίζομαι τίμια και να εκπροσωπώ τον σύλλογο και τη χώρα μου με επαγγελματισμό και ακεραιότητα ήταν πάντα σημαντική για μένα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους φίλους μου για την υποστήριξη και την πίστη τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Θέλω επίσης να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη σε όλους στην Τσέλσι, στους συμπαίκτες μου και στους φιλάθλους της ομάδας που ήταν στο πλευρό μου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τη νομική μου ομάδα και όσους άλλους βοήθησαν για την άοκνη δουλειά τους στην υπόθεσή μου.

Η προσοχή μου τώρα είναι στραμμένη στην επιστροφή μου στο ποδόσφαιρο, στη σκληρή δουλειά κάθε μέρα και στο να προσφέρω θετικά μέσα στο γήπεδο.

Σας ευχαριστώ όλους όσοι συνεχίσατε να πιστεύετε σε μένα. Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου».

sport-fm.gr