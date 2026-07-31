ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, άμεσα στο χειρουργείο ο Παντελίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, άμεσα στο χειρουργείο ο Παντελίδης

O Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού, μπαίνει άμεσα χειρουργείο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα!

Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος στάθηκε άτυχος στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Athens Kallithea.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των «πράσινων», σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης κατά τη διάρκεια του 45λεπτου αγώνα (30’+15’) και η σοβαρότητα του τραυματισμού αποτυπώνεται και στην ανάγκη άμεσης χειρουργικής αποκατάστασης.

Ο Παντελίδης αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου αργά το βράδυ της Παρασκευής (31/07), προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ο χρόνος απουσίας του από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα καθοριστεί μετά την επέμβαση και την πορεία της αποθεραπείας του, όμως αν επιβεβαιωθεί το μέγεθος του τραυματισμού, αναμένεται να μείνει για πολύ καιρό μακριά από την ενεργό δράση.

«Περαστικά Παύλο! Σύντομα πίσω πιο δυνατός!», ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού στα social media για τον άτυχο Έλληνα επιθετικό.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το τελευταίο «αντίο» της Μίλαν στον Μπαρέζι: «Το Νο6 μας, για πάντα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, άμεσα στο χειρουργείο ο Παντελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Παραιτήθηκε από τη Νιουκάστλ ο Έντι Χάου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στο δεύτερο φιλικό για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν κατεβαίνει ο πήχης

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωση για Μούντρικ: Το CAS «έσβησε» την ποινή του κι επιστρέφει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Αργυρός ο Μπαλαρτζασβίλι, χάλκινος ο Χριστοδουλίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διευκολύνει πολύ το «δέσιμο» της άμυνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ερυθρόλευκος ενθουσιασμός στο «Αμμόχωστος»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες στα 90 εκατ. ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο ιστορικός κυπριακός «εμφύλιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη