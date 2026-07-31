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Το τελευταίο «αντίο» της Μίλαν στον Μπαρέζι: «Το Νο6 μας, για πάντα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τελευταίο «αντίο» της Μίλαν στον Μπαρέζι: «Το Νο6 μας, για πάντα»

Η Μίλαν αποχαιρέτησε τον θρυλικό Φράνκο Μπαρέζι με συγκινητικό βίντεο, ενώ οι «ροσονέρι» τίμησαν τη μνήμη του κρατώντας ενός λεπτού σιγή.

Η Μίλαν αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον Φράνκο Μπαρέζι, τον εμβληματικό αρχηγό που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Οι «ροσονέρι» δημιούργησαν ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στον θρύλο της ομάδας, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που αποτέλεσε σύμβολο πίστης, ηγεσίας και αφοσίωσης.

Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, σε ηλικία 66 ετών, σκορπίζοντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια της Μίλαν, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι «ροσονέρι» αποχαιρέτησαν τον άλλοτε αρχηγό τους με το μήνυμα: «Το Νο6 μας, για πάντα. Αντίο, Καπιτάνο», μια φράση που αποτυπώνει τη θέση του Μπαρέζι στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, η αποστολή της Μίλαν, η οποία βρίσκεται στην Αυστραλία για την καλοκαιρινή προετοιμασία της, τήρησε ενός λεπτού σιγή πριν από την προπόνηση της Παρασκευής, τιμώντας τη μνήμη ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς όλων των εποχών.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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