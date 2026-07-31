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Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού αποτελεί πλέον με κάθε επισημότητα ο Κινγκς Κάνγκουα!

Το απόγευμα της Παρασκευής (31/07) η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου χαφ από τη Ζάμπια, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Χάποελ Μπερ Σεβά, που βρισκόταν στη χώρα μας από χθες και παρακολούθησε από κοντά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του «τριφυλλιού» με την Πάκσι, ολοκλήρωσε σήμερα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία και εν συνεχεία έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως ο ο Κάνγκουα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Conference League, καθώς, αγωνίστηκε φέτος στην Ευρώπη σε δύο ματς με τον ισραηλινό σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την ισραηλινή Χάποελ Μπερ Σεβά και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Κινγκς Κάνγκουα γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1999 στην Κασάμα της Ζάμπιας. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με τη Happy Hearts, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Buildcon, έχοντας προηγουμένως περάσει για ένα διάστημα και από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Το 2019, σε ηλικία 20 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ρωσικής Άρσεναλ Τούλα, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια και απέκτησε τις πρώτες σημαντικές διεθνείς παραστάσεις.

Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Με την ομάδα του Βελιγραδίου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας τη σεζόν 2022-23, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία προς το νταμπλ με 37 συμμετοχές και 11 γκολ.

Τον Φεβρουάριο του 2024 παραχωρήθηκε με δανεισμό στη βελγική Κόρτραϊκ και το καλοκαίρι του ίδιου έτους επέστρεψε στη Χάποελ Μπερ Σεβά με μεταγραφή. Την πρώτη του σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ και τη δεύτερη το πρωτάθλημα, έχοντας κομβικό ρόλο. Συνολικά κατά τη διετία που παρέμεινε στην ομάδα, πραγματοποίησε 84 συμμετοχές, σκόραρε 29 γκολ και μοίρασε 20 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με τη Ζάμπια από το 2019, μετρώντας 43 συμμετοχές και επτά γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Κινγκς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

sport-fm.gr

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