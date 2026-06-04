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Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

Επισημοποιήθηκε και τυπικά η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΛ για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι, στο ρόστερ της ομάδας εντάσσεται ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027.

Ο 25χρονος πλέον εξτρέμ θα δοκιμάσει την τύχη του σε τρίτη χώρα εκτός της Πορτογαλίας, όπου γεννήθηκε (σ.σ. έχει καταγωγή και από το Πράσινο Ακρωτήρι). Έχοντας δυσκολευθεί αρχικά στην πρώτη απόπειρά του, στη Σκωτία, με τη Χιμπέρνιαν, κατάφερε να προσαρμοστεί εκτός της πατρίδας του και πάει για την πέμπτη του χρονιά εκτός συνόρων.

Στη Σκωτία θήτευσε από το 2022 μέχρι το 2025 στη Χιμπέρνιαν, από την οποία την περίοδο 2024-25 είχε δοθεί με τη μορφή δανεισμού στη Μάδεργουελ.

Πέρσι, το πρώτο μισό ήταν εκτός δράσης, ενώ τον Ιανουάριο βρέθηκε στην Λιθουανία και τη Ζαλγκίρις. Ποδοσφαιρικά είχε ανδρωθεί στις ακαδημίες της Μπενφίκα, με την οποία έφθασε να αγωνιστεί μέχρι τη β’ ομάδα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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