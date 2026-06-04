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Φίλιππος Γεωργίου για την πρότασή του: «Ο στόχος είναι η αναβάθμιση των πρωταθλημάτων»

ΓΗΠΕΔΟ

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Φίλιππος Γεωργίου για την πρότασή του: «Ο στόχος είναι η αναβάθμιση των πρωταθλημάτων»

Ο εκπρόσωπος της Πάφου στην ΚΟΠ ήταν φιλοξενούμενος στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ μίλησε για την δική του πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, την οποία έδωσε στην δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες και την οποία θα θέσει στα μέλη της εκτελστικής. 

Διαβάστε όσα είπε:

«Την πρόταση αυτή την ετοιμάζω εδώ και λίγο καιρών προσπαθώντας να πάρω κάποια στοιχεία από πιο προηγμένα πρωταθλήματα και βάζοντας στη ζυγαριά και τα δικά μας δεδομένα. Είμαστε μια χώρα σχεδόν ενός εκατομμυρίου με δυσκολίες στα γήπεδα, με δυσκολίες στον προγραμματισμό, αλλά πολλές ομάδες που ευτυχώς παίζουν στην Ευρώπη και την league phase. Κάθε χρόνο, βλέποντας τα προβλήματα στις μικρότερες κατηγορίες την ετοίμαζα και αποφάσισα με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων να δημιουργήσω αυτή την πρόταση και να την μεταφέρω στην ΚΟΠ και στα ΜΜΕ. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι η αναβάθμιση γενικότερα των πρωταθλημάτων μας. Νομίζω έχει παρεξηγηθεί λίγο η πρόταση. Δεν είναι θέμα μείωσης ομάδων. Το σκεπτικό μας είναι αύξηση των εμπορικών εισόδων, η αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών, η βελτίωση της ποιότητας των αγώνων, η μείωση της διάρκειας των πρωταθλημάτων»

«Υπάρχει και πολύ μεγάλη καταπόνηση των ποδοσφαιριστών. Θα ήταν καλά και ο κύριος Νεοφυτίδης να τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα γιατί γνωρίζει καλύτερα τα δεδομένα των ποδοσφαιριστών. Η ανάπτυξη των Κύπριων Ποδοσφαιριστών ξεκινώντας από τη Γ’ και Β’ κατηγορία και ύστερα στην Α’, είναι επίσης κάτι που θέλουμε να πετύχουμε.»

Για την μείωση των ομάδων σε 12:

«Το 12-12, Α’ και Β’, θα επιτρέψει σε περίπου 18 ομάδες, 12 που θα είναι στην Α’ και 6 που θεωρώ θα είναι δυνατές στην Β’, να ανταγωνίζονται κάθε χρόνο, ειδικά οι 6 κάτω και οι 6 της δεύτερης κατηγορίας, ποιες ομάδες θα ανέβουν. Θα ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός και στη Β. Απαιτείται όμως να έχει γήπεδα και να εφαρμόσει κάποιες άλλες πρωτοϋποθέσεις με τη χρησιμοποίηση νέων κυπρίων για να ετοιμάζονται και να αναπτύσσονται σαν ποδοσφαιριστές. Αλλά οι υποδομές είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού του πλάνου, γιατί οι μικρότεροι παίκτες θα θέλουν να αγωνίζονται σε πιο μικρές κατηγορίες»

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