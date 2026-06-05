Μένει Λεμεσό αλλά όχι στον Άρη ο Γκομίς

Μένει Λεμεσό αλλά αλλάζει… γειτονιά ο Γιανίκ Γκομίς!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν, ο 34χρονος επιθετικός τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΛ και έτσι αποχωρεί οριστικά από τον Άρη!

Το συμβόλαιο του Γκομίς ολοκληρώθηκε με τους πράσινους κι έτσι οι γαλαζοκίτρινοι του χτύπησαν την πόρτα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 34χρονος κατέγραψε με τον Άρη 142 συμμετοχές, πέτυχε 41 γκολ και μοίρασε άλλα 18. Στην Λεμεσό βρίσκεται από το Καλοκαίρι του 2022.