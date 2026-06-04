Πρώτη καλοκαιρινή δοκιμή

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ακολουθήσει άλλο ένα τεστ, με το Λιχτενστάιν την ερχόμενη Κυριακή (07/06, 16:00), επίσης εκτός έδρας. Μέσω αυτών των δύο παιχνιδιών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος, θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις τελευταίες δοκιμές ενόψει και των επίσημων αγώνων που θα δώσει από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο η Εθνική μας, στο πλαίσιο του Nations League.

«Έχουμε ενώπιόν μας δύο σημαντικά φιλικά, τόσο αυτό με τη Σλοβενία όσο και αυτό με το Λιχτενστάιν που ακολουθεί. Στόχος είναι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε από το φιλικό με τη Μολδαβία. Πρέπει να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε σε κάθε παιχνίδι και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα» ανάφερε ο Ελλαδίτης τεχνικός στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως, πρόσθεσε: «Έχουμε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών σε πολύ καλή ηλικία. Κάναμε εξαιρετική παρουσία στα προκριματικά του μουντιάλ, το χαλάσαμε λίγο σε κάποια φιλικά, τώρα πρέπει να συνεχίσουμε. Να έχουμε εξέλιξη. Έχω εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Κάναμε βήματα προόδου και ως προς τη νοοτροπία αλλά αυτό θέλει περισσότερο χρόνο και υπομονή».

Στην αποστολή της Εθνικής βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Άντερσον Κορρέια, Ανδρέας Χρίστου, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Μαρίνος Τζιωνής, Λοΐζος Λοΐζου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

«Πάνω από όλα η Εθνική»

Τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος σημείωσε: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Σλοβενία αλλά θέλουμε τη νίκη. Θέλουμε να μάθουμε να παίρνουμε και αποτελέσματα. Μπορεί αυτή να είναι μια δύσκολη περίοδος, όμως, για όλους μας, πάνω από όλα είναι η Εθνική. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι με αυτή την ομάδα. Το θέλουμε πρώτα από όλα για την Εθνική και μετά για τους εαυτούς μας».