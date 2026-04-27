Λιγομίλητος ο Μαρτίνς: «Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το μέλλον»

Φανερά απογοητευμένος ο Ούγκο Μαρτίνς.

Ο προπονητής της ΑΕΛ αναφέρθηκε στα δύο πρόσωπα της ομάδας του και στο χαμένο έδαφος, μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο.

Αναλυτικά: «Δύσκολο αποτέλεσμα, ειδικά ο τρόπος που δεχθήκαμε το γκολ. Στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, είχαμε την κατοχή όμως είχαμε αργό τέμπο. Η Ανόρθωση οπισθοχώρησε και δυσκολευτήκαμε».

Για το μέλλον του: «Μετά από αυτό το αποτέλεσμα… λείπει και ο πρόεδρος. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για αυτά. Να δουλέψουμε για τα επόμενα παιχνίδια».