Ραντεβού την Τρίτη, 26 Μαΐου για τη μεγάλη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου

Αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, η φετινή διοργάνωση ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, αποδίδοντας την αναγνώριση που αξίζει στις ομάδες και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Όλα όσα θα συμβούν στη μεγάλη γιορτή του κυπριακού ποδοσφαίρου θα μεταδοθούν από τον Άλφα στις 22:30.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, ενώ η καταξιωμένη Κύπρια ερμηνεύτρια Βαλάντω Τρύφωνος θα χαρίσει ξεχωριστές μουσικές στιγμές με τη μελωδική φωνή της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Cyprus League by Stoiximan, ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης και ο κορυφαίος προπονητής, έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών της Α’ Κατηγορίας.

Παράλληλα, θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις μικρές Εθνικές ομάδες, οι πρωταθλήτριες ομάδες Ανδρών, Γυναικών, Futsal, Β’ και Γ’ Κατηγορίας, καθώς και ο κορυφαίος διαιτητής και οι κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές της χρονιάς.

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και έκτακτες τιμητικές βραβεύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν το βράδυ της εκδήλωσης.

Ραντεβού την Τρίτη στις 20:00, στο ξενοδοχείο Landmark, για τη μεγαλύτερη γιορτή του κυπριακού ποδοσφαίρου!