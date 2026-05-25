Σαν τα… πουκάμισα

Ένας κοπιαστικός αλλά άκρως ενδιαφέρον μαραθώνιος έφτασε στο τέλος του. Το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) γράφτηκε ο επίλογος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, όσον αφορά στο πρωτάθλημα, καθώς εκκρεμεί ο τελικός του κυπέλλου (29/05). Πολλά ήταν αυτά που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στην περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε. Ένα όμως είναι αυτό που ξεχωρίζει κάθε φορά. Κάθε σεζόν.

Κάθε μαραθώνιο το «κουσούρι» της αλλαγής προπονητών μας συνοδεύει, θέλοντας ή μη. «Αφεντικά» πάνε κι έρχονται, καθώς είναι η… εύκολη λύση όταν κάτι στραβώνει για την εκάστοτε ομάδα. Υπάρχουν βέβαια και οι ελάχιστες περιπτώσεις, όπου οι ίδιοι οι προπονητές επιλέγουν μεσούσης της σεζόν, κάποιον άλλο σταθμό ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους.

Πόσες, αλήθεια, αλλαγές καταγράψαμε από το καλοκαίρι του 2025 όταν άρχισε η προετοιμασία των ομάδων μέχρι σήμερα; Κι όμως, είναι πιο εύκολο να εντοπίσουμε ποιες ομάδες πορεύτηκαν με τον ίδιο κόουτς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν! Ο λόγος για την Ομόνοια, τον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια Αραδίππου!

Κι όμως, μόλις τρεις σύλλογοι έμειναν πιστοί στο πλάνο τους! Οι πράσινοι με τον Χένινγκ Μπεργκ στο τιμόνι στέφθηκαν πρωταθλητές, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι με τον Πάμπλο Γκαρσία άφησαν κατά… μέρος τα γκρίζα σύννεφα που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες και τον κράτησαν μέχρι τέλους. Η ομάδα της Αραδίππου με τον Μαρίνο Σατσιά στην άκρη του πάγκου, «σφράγισε» θέση στην πρώτη κατηγορία για δεύτερη σερί περίοδο!

Πριν καλά καλά αρχίσει το… ματς

Κι όμως, ο χορός των αποχωρήσεων άνοιξε πριν καν πατήσουν χορτάρι οι ποδοσφαιριστές! Η διοίκηση της Ε.Ν Ύψωνα έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Λιάσο Λουκά το καλοκαίρι του 2025, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, χωρίς ιδιαίτερες… εξηγήσεις! Ο Κύπριος τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν, παρά το γεγονός πως ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα της Λεμεσού στα σαλόνια της Α’ κατηγορίας!

Τέσσερις στους έξι

Απ’ εκεί και πέρα, προέκυψε… ντόμινο αλλαγών. Αλλά ας τα πάρουμε από τα πάνω… στρώματα. Ο Απόλλωνας χώρισε πρόωρα τον δρόμο του με τον Σωφρόνη Αυγουστή κι έτσι η τρίτη θητεία του Κύπριου κόουτς, έληξε άδοξα. Τη θέση του, πήρε ο Ερνάν Λοσάδα ο οποίος έκανε τη μεγάλη αντεπίθεση και κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων. Αλλαγή προέκυψε και στην ΑΕΚ, η οποία στις αρχές του 2026 σήμανε… συναγερμό λόγω έντονων αναταραχών από τον κόσμο. Η «σκούπα» πήρε παραμάζωμα (και) τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ ο οποίος κούνησε μαντίλι, παρά την αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία, στο πρώτο μισό. Ο Χάβι Ροθάδα με το σύντομο έργο που έδειξε στην Ε.Ν Ύψωνα, κέρδισε τη… μάχη της διαδοχής κι έτσι μεταγράφηκε στην «Αρένα».

Η ονειρική πορεία του Χουάν Κάρλος Καρσέδο με την Πάφο έφτασε πρόωρα στο τέλος της. Η πλουσιοπάροχη πρόταση από την Σπαρτάκ Μόσχας δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Ισπανό τεχνικό ο οποίος πήρε την απόφαση να αφήσει τους γαλάζιους για λογαριασμό των Ρώσων. Η έλευση του Άλμπερτ Θελάδες όχι μόνο δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά έφερε νέο «διαζύγιο» καθώς δεν κατάφερε να πείσει κανέναν στην παφιακή ομάδα. Ο Σα Πίντο πήρε τα ηνία για… φινάλε και βλέπουμε!

Στα της πρώτης εξάδας, ο Άρης για… αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε. Ο Άρτσιομ Ράτζκοφ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και είδε την πόρτα της εξόδου, με τον Λιάσο Λουκά να αναλαμβάνει τους πράσινους.

Έλα εσύ, φύγε εσύ!

Στο δεύτερο γκρουπ, έγινε ο… κακός χαμός! Αρχίζοντας από τους μεγάλους, τόσο η Ανόρθωση όσο και η ΑΕΛ προχώρησαν σε αλλαγή. Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν είδε… ποτέ άσπρη μέρα με τον Χοακίν Γκόμεθ κι έτσι έφυγε νωρίς, ενώ ούτε η επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι κυανόλευκοι ήταν ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, γι’ αυτό και προέκυψε κι άλλη αλλαγή. Ο γνώριμος Μάουρο Καμορανέζι ήρθε στο νησί και εν τέλει έβγαλε τα… κάστανα από τη φωτιά!

Όσον αφορά στην ΑΕΛ, ο Πάολο Τραμετσάνι έπιασε νωρίς δουλειά όμως γρήγορα τα γκρίζα σύννεφα πύκνωσαν και οι δρόμοι τους χώρισαν. Οι γαλαζοκίτρινοι μπήκαν σε σκληρό… πόκερ με τον Εθνικό, ώστε να μετακομίσει ο Ούγκο Μαρτίνς στη Λεμεσό, κάτι το οποίο επετεύχθη.

Όπως σημειώσαμε πιο πάνω, η Ε.Ν Ύψωνα ήταν η πρώτη που άλλαξε προπονητή. Ούτε όμως η έλευση του Τσέντομιρ Γιανέφσκι φανέρωσε φως στο τούνελ κι έτσι ο Χάβι Ροθάδα κλήθηκε. Έδειξε σχεδόν αμέσως έργο που είχε ως αποτέλεσμα να μετακομίσει στην ΑΕΚ. Μέχρι το τέλος της σεζόν, την ευθύνη της ομάδας είχε ο Κωνσταντίνος Ρωσταντής. Αξιοσημείωτο πως στον πάγκο της εν λόγω ομάδας, κάθισαν τέσσερις προπονητές (!) σε μια περίοδο. Και να ήταν η μόνη;

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Εθνικός! Η ομάδα της Άχνας άρχισε με τον Ούγκο Μαρτίνς όμως η επιθυμία του να βρεθεί στην ΑΕΛ μετά από ενδιαφέρον που προέκυψε, έφερε τον Ρουί Φερέιρα στην Άχνα. Δεν έπεισε, και έτσι σύντομα τον διαδέχθηκε ο Ιγκόρ Ανγκελόφσκι. Η συνέχεια… γνωστή, με τον Βέσκο Μιχαΐλοβιτς να αναλαμβάνει τα ηνία για το τέλος.

Ο Ολυμπιακός για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε τον Γιώργο Κωστή στο τιμόνι, όμως οι δρόμοι τους χώρισαν. Για ένα παιχνίδι κάθισαν στον πάγκο οι Ν.Αλεξάνδρου-Κάστρο, όμως ως υπηρεσιακός ανέλαβε μέχρι το φινάλε της σεζόν ο Μάριος Χριστοφή.

Ούτε ο Ακρίτας λείπει από τη… λίστα των αποχωρήσεων. Στην ομάδα της Χλώρακας κάθισαν κατά σειρά οι Αλέξης Γαρπόζης, Μάριος Νικολάου και Γιάννης Οκκάς. Για την Ένωση, οι Νταμίρ Κάαναντι, Κάρλος Φανγκέιρο, Γιώργος Κοσμά και Μπογιάν Μαρκόφσκι.

Μα δεν… τελειώσαμε

Το Καλοκαίρι που βρίσκεται προ των πυλών, μόνο ξεκούραστο δεν προμηνύεται, όσον αφορά στο κεφάλαιο των προπονητών! Βλέπετε, από τις 14 ομάδες, οι μισές αναμένεται πως θα απασχολήσουν το ρεπορτάζ! Πιο εύκολη υπόθεση φαίνεται πως είναι αυτή του Απόλλωνα, καθώς ο Ερνάν Λοσάδα θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού (λήγει στο τέλος του μήνα του συμβόλαιό του).

Στο ψάξιμο για νέο «αφεντικό» βρίσκονται ήδη ΑΠΟΕΛ και Άρης, με τον δεύτερο να επαναφέρει (όπως λένε οι πληροφορίες) τον Ράτζκοφ στο τιμόνι της ομάδας. Ο Πάμπλο Γκαρσία δύσκολα έως απίθανα θα συνεχίσει στον Αρχάγγελο. Πιο… περίπλοκα είναι τα δεδομένα με τον Σα Πίντο καθώς ήρθε στο νησί μόνο για αυτό το… δίμηνο και βλέπουμε. Η κατάκτηση ή όχι του κυπέλλου, ίσως παίξει τον δικό της ρόλο. Τέλος, ο Ροθάδα αποτελεί ήδη παρελθόν από την ΑΕΚ!

Δεδομένα ψάχνουν προπονητή οι Ολυμπιακός και Ε.Ν. Ύψωνα με φόντο την παραμονή!