Κάστανος: «Με εξιτάρει το Champions League»

Ο διεθνής χαφ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μέλλον του τονίζοντας πως είναι μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο το Champions League.

Διαβάστε όσα είπε:

«Έχω ακόμα δυο χρόνια συμβόλαιο. Δεν μιλήσαμε ακόμα με την Βερόνα και μετά θα αρχίσουμε τις συζητήσεις. Εγώ είμαι στο ψάξιμο και η πρώτη μου σκέψη είναι να αποχωρήσω. Δεν ξέρει κανείς. Ο στόχος μου είναι να σημαδεύω στα ψηλά σαλόνια. Δεν θέλω όμως να είμαι απόλυτος, δεν ξέρουμε πως θα πάνε τα πράγματα. Θα επιστρέψω στην ομάδα»

«Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που με εξιτάρει το γεγονός να παίξω στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μακάρι να πάνε στην league phase και να κάνει οτι έκανε η Πάφος»