Κάστανος: «Με εξιτάρει το Champions League»

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Άρη για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, ο Γρηγόρης Κάστανος παραχώρησε δηλώσεις στον Σούπερ Σπορ ΦΜ 104.0

Ο διεθνής χαφ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μέλλον του τονίζοντας πως είναι μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο το Champions League. 

Διαβάστε όσα είπε:

«Έχω ακόμα δυο χρόνια συμβόλαιο. Δεν μιλήσαμε ακόμα με την Βερόνα και μετά θα αρχίσουμε τις συζητήσεις. Εγώ είμαι στο ψάξιμο και η πρώτη μου σκέψη είναι να αποχωρήσω. Δεν ξέρει κανείς. Ο στόχος μου είναι να σημαδεύω στα ψηλά σαλόνια. Δεν θέλω όμως να είμαι απόλυτος, δεν ξέρουμε πως θα πάνε τα πράγματα. Θα επιστρέψω στην ομάδα»

«Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που με εξιτάρει το γεγονός να παίξω στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μακάρι να πάνε στην league phase και να κάνει οτι έκανε η Πάφος»

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

