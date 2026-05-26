Με τη «συνταγή» της εμπιστοσύνης

Αναφερόμαστε στον Γιώργο Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην ένταξή του στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Η διαφαινόμενη απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού του Εθνικού Άχνας, δείχνει και τις προθέσεις του Ούγκο Μαρτίνς που θέλει να ενισχύσει τη λεμεσιανή ομάδα με δικές του επιλογές, ποδοσφαιριστές δηλαδή της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Θυμίζουμε ότι αμφότεροι συνυπήρξαν στον Εθνικό, πριν ο Μαρτίνς μετακομίσει στην ΑΕΛ.

Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που η διοίκηση της ΑΕΛ άναψε πράσινο για ανανέωση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος δεν είχε την ευθύνη στο σχεδιασμό της περσινής ομάδας. Μετά το κύμα των εννέα αποχωρήσεων από το ρόστερ, ο Μαρτίνς και οι συνεργάτες του αξιολογούν καθημερινά πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και σύντομα αναμένονται νεότερα.