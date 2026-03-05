Τα δεδομένα με Σα Πίντο στην ΑΕΚ και η... ώρα των παικτών

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ΑΕΚ εν μέσω ριζικών αλλαγών σε διοίκηση και τεχνικό επιτελείο. Οι μαζικές αποχωρήσεις έφεραν την ομάδα της Λάρνακας σε δύσκολη θέση σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Οι κιτρινοπράσινοι έχουν προ των πυλών τις δύο αναμετρήσεις με την Κρίσταλ Πάλας (12 & 19 Μαρτίου), ενώ ο στόχος της Ευρώπης -ή ακόμα και του πρωταθλήματος- είναι αμφίρροποι. Ο Ιδιάκεθ αποτελεί ήδη παρελθόν και το όνομα του Ρικάρντο Σα Πίντο βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες.

Ο τέως προπονητής του ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρει τους ιθύνοντες της ΑΕΚ, όμως φαίνεται πως προκύπτει χάσμα στους όρους συνεργασίας κι έτσι η προσοχή στράφηκε και προς άλλες κατευθύνσεις. Προτεραιότητα φυσικά είναι ο αυριανός (6/3) αγώνας με τον Ακρίτα, όπου η επιστροφή στις επιτυχίες είναι μονόδρομος.

Οι ποδοσφαιριστές σαφώς και ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί με τις τελευταίες εξελίξεις, όμως καλούνται να σηκώσουν ανάστημα και να βρεθούν εκ νέου στον δρόμο των επιτυχιών για να πάρουν τα πάνω τους ενόψει και της μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης.