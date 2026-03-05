Η «συλλογή γκολ» του Τάνκοβιτς με την Ομόνοια και το πέντε στα έξι (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα έξι γκολ με τη φανέλα της Ομόνοιας έφτασε ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς.

Ο ποδοσφαιριστής των πρασίνων σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης στο τελευταίο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, τέρμα το οποίο στάθηκε ως… αφορμή για να δημιουργηθεί το πιο κάτω βίντεο από το γραφείο Τύπου του «τριφυλλιού».

Μάλιστα προκύπτει ενδιαφέρον στατιστικό που αφορά στον 31χρονο. Στις πέντε φορές που σκόραρε, η Ομόνοια πήρε τη νίκη. «Πλήγωσε» την Ανόρθωση δύο φορές, τον Εθνικό και τον Απόλλωνα, ενώ πέτυχε το δεύτερο γκολ στο νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ (2-1).

Η μοναδική φορά που σκόραρε και η Ομόνοια δεν κέρδισε, ήταν στον επαναληπτικό με τη Ριέκα. Άνοιξε το σκορ στην Κροατία, όμως δεν ήταν αρκετό (1-3).