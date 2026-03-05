Χαίρεται πολύ αλλά και... πληγώνεται!

Η Πάφος FC στο παιχνίδι με τον Άρη βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Είχε όμως «απάντηση» και αν μη τι άλλο πήρε έναν βαθμό που ενδεχομένως μετρήσει στο τέλος της σεζόν. Τα δύο γκολ, του Άντερσον Σίλβα, επιτεύχθηκαν στο καλύτερο διάστημα της Πάφου στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή από το 76ο λεπτό μέχρι το 90ό. Συγκεκριμένα πανηγυρίστηκαν 17 γκολ, ένα λιγότερο από όσα έχει σκοράρει σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Ουσιαστικά χαίρεται πολύ αλλά από την άλλη, όμως, πληγώνεται και αρκετά στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων της. Αυτό δείχνουν τα έντεκα γκολ παθητικό και μερικά από αυτά ήταν... μαχαιριές. Και για να μπορέσει να κάνει βήματα προς τα μπρος, πρέπει να βελτιώσει αυτό το αρνητικό στατιστικό. Μπαίνει σε μία περίοδο όπου η αντεπίθεση είναι επιβαλλόμενη στο πρωτάθλημα για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υπάρχει έλλειψη σταθερότητας και αυτό είναι φανερό από τα αποτελέσματα αφού μετά την έλευση Θελάδες έχουν επιτευχθεί μόλις τρεις νίκες σε εννιά αγώνες.

Είναι επίσης και στα ημιτελικά του κυπέλλου όπου και εκεί θα παίξει τα ρέστα της.