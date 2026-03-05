ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

Αύριο θα αναμετρηθεί με τον Ακρίτα εν μέσω... δύσκολης περιόδου

Ευχάριστα προκύπτουν στην ΑΕΚ, μια μέρα πριν την αναμέτρηση με τον Ακρίτα (6/3). Οι Καμπρέρα και Χάιρο επιστρέφουν στην δράση και βρίσκονται πλέον στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ επιπλέον επιλογή αποτελεί και ο Λέδες ο οποίος εξέτισε την ποινή του.

Αντίθετα, οι Γκουρφινκέλ και Ρομπέρζ κάνουν αγώνα δρόμου για το πρώτο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας και έτσι δεν υπολογίζονται για την αυριανή αναμέτρηση. Υπενθυμίζουμε πως εκτός παραμένουν οι Σουάρεθ, Αμίν, Ναούμ και Ρούμπιο.

Οι μέρες που προηγήθηκαν ήταν δύσκολες για το οικοδόμημα της ΑΕΚ, καθώς προέκυψαν μαζικές αποχωρήσεις. Διοικητικό συμβούλιο, Τσάβι Ρόκα και Ιμανόλ Ιδιάκεθ αποτελούν ήδη παρελθόν όμως αναπόφευκτα η ζωή συνεχίζεται, αφού ο στόχος της Ευρώπης δεν έχει κλειδώσει, ενώ η ομάδα της Λάρνακας καλείται να παίξει τα… ρέστα της και για πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζουμε πως στον πάγκο για αύριο θα βρίσκεται ο Κάρλες Μαρτίνες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασε τα 80!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη