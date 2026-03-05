Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

Ευχάριστα προκύπτουν στην ΑΕΚ, μια μέρα πριν την αναμέτρηση με τον Ακρίτα (6/3). Οι Καμπρέρα και Χάιρο επιστρέφουν στην δράση και βρίσκονται πλέον στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ επιπλέον επιλογή αποτελεί και ο Λέδες ο οποίος εξέτισε την ποινή του.

Αντίθετα, οι Γκουρφινκέλ και Ρομπέρζ κάνουν αγώνα δρόμου για το πρώτο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας και έτσι δεν υπολογίζονται για την αυριανή αναμέτρηση. Υπενθυμίζουμε πως εκτός παραμένουν οι Σουάρεθ, Αμίν, Ναούμ και Ρούμπιο.

Οι μέρες που προηγήθηκαν ήταν δύσκολες για το οικοδόμημα της ΑΕΚ, καθώς προέκυψαν μαζικές αποχωρήσεις. Διοικητικό συμβούλιο, Τσάβι Ρόκα και Ιμανόλ Ιδιάκεθ αποτελούν ήδη παρελθόν όμως αναπόφευκτα η ζωή συνεχίζεται, αφού ο στόχος της Ευρώπης δεν έχει κλειδώσει, ενώ η ομάδα της Λάρνακας καλείται να παίξει τα… ρέστα της και για πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζουμε πως στον πάγκο για αύριο θα βρίσκεται ο Κάρλες Μαρτίνες.