Βρίσκει τρόπο αλλά χρειάζονται κι άλλοι...

Το πέμπτο γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες ήταν ξανά εκπληκτικό! Με δεξί βολέ έξω από την περιοχή, νίκησε τον Ουζόχο και έβαλε σε θέση οδηγού τον Απόλλωνα, αλλά δεν ήταν αρκετό να χαρίσει το διπλό στο ΓΣΠ, απέναντι στην Ομόνοια. Πήρε όμως βαθμό και είναι ένα αποτέλεσμα που τον κρατά στο κόλπο του τίτλου. Ήταν όμως μόλις το 33ο γκολ στο φετινό μαραθώνιο και είναι ένας μικρός αριθμός για μία ομάδα, που έχει στόχους διάκρισης. Βασικά σκοράρει ένα γκολ και κάτι μέσο όρο ανά παιχνίδι. Ώς τώρα έχουν σκοράρει δέκα παίκτες, με τον Μπράντον Τόμας να έχει πετύχει εφτά γκολ, τον Ροντρίγκες και τον Βέισμπεκ από πέντε, τέσσερις φορές δίχτυα βρήκαν οι Κβίντα και Μάρκες, ενώ με τρία γκολ αποχαιρέτησε ο Καστέλ.

Από εκεί και πέρα, δύο φορές δίχτυα βρήκε ο Ζμέρχαλ και μία φορά έγραψαν... λογαριασμό οι Βρίκκης, Μαλεκκίδης και Μάρκοβιτς. Συνολικά, δέκα παίκτες. Απαιτούνται να μπουν και άλλοι στην εξίσωση, σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Και υπάρχουν παίκτες, που μπορούν να το πράξουν, όπως οι Ντουοντού, αλλά και ο νεοφερμένος Εσκρίτσε. Είναι επιπρόσθετα και οι παίκτες του κέντρου, Μπράουν και Λιούμπιτς που έχουν αρκετά λεπτά συμμετοχής.

Ουσιαστικά το κλειδί της ανοδικής πορείας του Απόλλωνα, με την έλευση του Ερνάν Λοσάδα είναι η άμυνα, αφού δέχθηκε 20 γκολ. Και όταν είναι κάτω από ένα γκολ ανά μέσο όρο, είναι ενθαρρυντικό νούμερο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Τόμας και Μπράουν, που συμπλήρωσαν κάρτες, θα εκτίσουν τις ποινές τους στο ματς της 26ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση και θα είναι διαθέσιμοι στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΛ (16:00).