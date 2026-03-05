ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αν πάει ΑΕΚ, θα πάρει κι άλλους πρώην ΑΠΟΕΛίστες;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

To φλερτ του Ρικάρντο Σα Πίντο με την ΑΕΚ και οι άλλοι πρώην κάτοικοι του Αρχαγγέλου που πιθανόν να βρεθούν στο πλάι του

Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται να βρίσκεται η περίπτωση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ρικάρντο Σα Πίντο.

Μετά από διαπραγματεύσεις οι δυο πλευρές οδηγούνται σε συμφωνία και, εκτός απροόπτου, ο Πορτογάλος τεχνικός θα επιστρέψει στο κυπριακό πρωτάθλημα, μετά τη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ, αντικαθιστώντας στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας τον Ιμανόλ Ιδιακέθ.

Το ερώτημα εάν θα επιστρέψει τελικά ο Σα Πίντο θα απαντηθεί ίσως και εντός της ημέρας, όπως και θα λυθούν και τα ζητήματα που αφορούν τους συνεργάτες του.

Ο 53χρονος προπονητής, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΠΟΕΛ ως πρωταθλητής της σεζόν 2023-24, στις ομάδες που εργάστηκε είχε στο πλευρό του τον Νούνο Μοράις, γνωστό από την πολυετή θητεία του στους γαλαζοκιτρίνους, καθώς και τον Γιώργο Σκιαθίτη, προπονητή τερματοφυλάκων επί ημερών του στον Αρχάγγελο.

Αμφότεροι εργάστηκαν με τον Σα Πίντο, τόσο στη Ράγια Καζαμπλάνκα του Μαρόκο, όσο και στην Εστεγκάλ του Ιράν, από την οποία αποχώρησαν πριν από τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι Σα Πίντο και Μοράις βρίσκονται εδώ και ημέρες στην Κύπρο, έχοντας παρακολουθήσει και παιχνίδια του κυπριακού πρωταθλήματος την περασμένη αγωνιστική.

