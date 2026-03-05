Η Axlebolt κάνει παιχνίδι στον XM Μαραθώνιο Λεμεσού ως ονομαστικός χορηγός του Ατομικού Δρόμου 5χλμ

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει για δεύτερη χρονιά την Axlebolt ως ονομαστικό χορηγό του Ατομικού Δρόμου 5χλμ. Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά τον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας και του gaming με τη δυναμική του μαζικού αθλητισμού, στην κορυφαία δρομική διοργάνωση της Κύπρου το Σαββατοκύριακο 21 & 22 Μαρτίου.

Η Axlebolt, μια παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και gaming, αποφάσισε να προσφέρει την υποστήριξή της σε μία από τις πιο δυναμικές και συμμετοχικές διαδρομές της διοργάνωσης. Ο Ατομικός Δρόμος 5χλμ αποτελεί την ιδανική πρόκληση για δρομείς κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, προσφέροντας την ευκαιρία σε χιλιάδες συμμετέχοντες να βιώσουν τον παλμό της Λεμεσού μέσα από ένα πνεύμα καινοτομίας και ενέργειας.

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι που στηρίζουμε τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού για ακόμα μια φορά. Αυτή η διοργάνωση μοιάζει πραγματικά με μια γιορτή για ολόκληρο το νησί, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους μέσα από την ενέργεια, την αποφασιστικότητα και την ομαδικότητα - αξίες στις οποίες πιστεύουμε βαθιά στην Axlebolt. Ολόκληρη η ομάδα μας είναι έτοιμη να λάβει μέρος στον αγώνα φέτος. Εξάλλου, περνάμε τις μέρες μας δημιουργώντας δράση με γρήγορους ρυθμούς — τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πόσο γρήγοροι είμαστε στην πραγματικότητα.» δήλωσε η CFO της Axlebolt, Gulnara Abdulina.

Το πλάνο των αγώνων

Η αθλητική δράση του διημέρου ξεκινά το Σάββατο 21 Μαρτίου, με τον παραλιακό δρόμο να υποδέχεται αρχικά τον Εταιρικό Αγώνα 5χλμ της Primetel. Η ημέρα ολοκληρώνεται με τη γιορτινή συμμετοχή των παιδιών στο McDonald's Kids Race 1χλμ. Την Κυριακή 22 Μαρτίου, το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό και συναρπαστικό. Η αυλαία ανοίγει με την κορυφαία διαδρομή του XM Μαραθωνίου Λεμεσού (42χλμ), ενώ ακολουθούν ο Muskita Ημιμαραθώνιος (21χλμ) και ο Petrolina Δρόμος Ενέργειας 10χλμ. Η αγωνιστική δράση ολοκληρώνεται με τον Axlebolt Ατομικό Δρόμο 5χλμ, μια διαδρομή γεμάτη ταχύτητα και ενθουσιασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.limassolmarathon.com