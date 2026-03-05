ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Axlebolt κάνει παιχνίδι στον XM Μαραθώνιο Λεμεσού ως ονομαστικός χορηγός του Ατομικού Δρόμου 5χλμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Axlebolt κάνει παιχνίδι στον XM Μαραθώνιο Λεμεσού ως ονομαστικός χορηγός του Ατομικού Δρόμου 5χλμ

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει για δεύτερη χρονιά την Axlebolt ως ονομαστικό χορηγό του Ατομικού Δρόμου 5χλμ. Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά τον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας και του gaming με τη δυναμική του μαζικού αθλητισμού, στην κορυφαία δρομική διοργάνωση της Κύπρου το Σαββατοκύριακο 21 & 22 Μαρτίου.

Η Axlebolt, μια παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και gaming, αποφάσισε να προσφέρει την υποστήριξή της σε μία από τις πιο δυναμικές και συμμετοχικές διαδρομές της διοργάνωσης. Ο Ατομικός Δρόμος 5χλμ αποτελεί την ιδανική πρόκληση για δρομείς κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, προσφέροντας την ευκαιρία σε χιλιάδες συμμετέχοντες να βιώσουν τον παλμό της Λεμεσού μέσα από ένα πνεύμα καινοτομίας και ενέργειας.

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι που στηρίζουμε τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού για ακόμα μια φορά. Αυτή η διοργάνωση μοιάζει πραγματικά με μια γιορτή για ολόκληρο το νησί, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους μέσα από την ενέργεια, την αποφασιστικότητα και την ομαδικότητα - αξίες στις οποίες πιστεύουμε βαθιά στην Axlebolt. Ολόκληρη η ομάδα μας είναι έτοιμη να λάβει μέρος στον αγώνα φέτος. Εξάλλου, περνάμε τις μέρες μας δημιουργώντας δράση με γρήγορους ρυθμούς — τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πόσο γρήγοροι είμαστε στην πραγματικότητα.» δήλωσε η CFO της Axlebolt, Gulnara Abdulina.

Το πλάνο των αγώνων

Η αθλητική δράση του διημέρου ξεκινά το Σάββατο 21 Μαρτίου, με τον παραλιακό δρόμο να υποδέχεται αρχικά τον Εταιρικό Αγώνα 5χλμ της Primetel. Η ημέρα ολοκληρώνεται με τη γιορτινή συμμετοχή των παιδιών στο McDonald's Kids Race 1χλμ. Την Κυριακή 22 Μαρτίου, το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό και συναρπαστικό. Η αυλαία ανοίγει με την κορυφαία διαδρομή του XM Μαραθωνίου Λεμεσού (42χλμ), ενώ ακολουθούν ο Muskita Ημιμαραθώνιος (21χλμ) και ο Petrolina Δρόμος Ενέργειας 10χλμ. Η αγωνιστική δράση ολοκληρώνεται με τον Axlebolt Ατομικό Δρόμο 5χλμ, μια διαδρομή γεμάτη ταχύτητα και ενθουσιασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.limassolmarathon.com

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Χωρίς έξι η προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

ΑΕΚ

|

Category image

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

ΑΕΛ

|

Category image

Άταμαν: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη