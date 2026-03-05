Χρυσή συνεργασία Πετρολίνα – ΚΟΕ που ενισχύει την πορεία προς το “Los Angeles 28”

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Πετρολίνα ανακοινώνουν τη σύναψη χορηγικής συνεργασίας, με την Πετρολίνα να αναλαμβάνει τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού (Gold Partner) για την περίοδο 2025–2028, επισφραγίζοντας μια στρατηγική συμμαχία που εδράζεται σε κοινές αξίες, κοινό όραμα και διαχρονική προσφορά προς την κοινωνία και τον αθλητισμό.

Η υπογραφή συμφωνίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Πετρολίνα στη Λάρνακα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δυναμικής συνεργασίας με επίκεντρο τη στήριξη των Κυπρίων αθλητών ενόψει των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων “Los Angeles 28”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν εκθέματα από το Μουσείο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα οποία αναδεικνύουν την πορεία και την παρουσία της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου, αναφέρθηκε στον σεβασμό ως θεμελιακή αξία του Ολυμπισμού, τονίζοντας ότι η σημερινή συνεργασία εδράζεται στη γνώση της ιστορίας και της διαχρονικής προσφοράς της Πετρολίνα στον τόπο. Όπως σημείωσε, από την ίδρυση της η Πετρολίνα βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του αθλητισμού, στηρίζοντας διοργανώσεις και θεσμοθετώντας μαθητικά βραβεία, καλλιεργώντας τη συνύπαρξη αθλητισμού και παιδείας.

«Έχοντας την οφειλόμενη γνώση της ιστορίας και της φιλοσοφίας της Πετρολίνα, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η δράση και το όραμα της συναντούν αρμονικά τη φιλοσοφία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Με κοινά οράματα και κοινές αξίες μπορούμε μαζί να σχεδιάζουμε και να στηρίζουμε τα όνειρα και τις προσδοκίες των αθλητών μας και να προάγουμε τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Πετρολίνα αποτελεί έναν αξιόπιστο και διαχρονικό εταίρο, που αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό ως μοχλό κοινωνικής προόδου. Μαζί πορευόμαστε προς τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης τετραετίας με πίστη, στρατηγικό σχεδιασμό και κοινό όραμα για την ενίσχυση της κυπριακής παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή, μαζί μπορούμε να δώσουμε την ενέργεια για να πάμε ακόμη πιο μακριά, αναζητώντας το ωραίο και το αληθινό».

Ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Petrolina (Holdings) Public Limited Ντίνος Λευκαρίτης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενισχύει τη μακρόχρονη πορεία στήριξης της Πετρολίνα προς τον αθλητισμό και συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε οι αθλητές μας να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028», τονίζοντας πως «για την Πετρολίνα ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά μέρος του DNA μας και βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της στρατηγικής μας για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη».

Σε χαιρετισμό της, η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited Γεωργία Λευκαρίτη, δήλωσε πως η Πετρολίνα, στο πλαίσιο των πολύπλευρων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, στηρίζει δυναμικά για άλλη μια φορά την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους Κύπριους αθλητές. «Με περηφάνια ενισχύουμε την προσπάθεια και το όραμά τους για διάκριση στο κορυφαίο αυτό γεγονός, προβάλλοντας το αθλητικό πνεύμα που εμπνέει και ενώνει».

Εκ μέρους των αθλητών, η Έλενα Κουλιτσένκο σημείωσε τα ακόλουθα:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τους αθλητές της Κύπρου σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Η συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Πετρολίνα αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του κυπριακού αθλητισμού. Η στήριξη οργανισμών που πιστεύουν στα όνειρα μας, μας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωνόμαστε στην προσπάθεια μας και να εκπροσωπούμε την Κύπρο με περηφάνια. Εκ μέρους όλων των αθλητών, ευχαριστούμε θερμά την Πετρολίνα και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και υποσχόμαστε να δίνουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό».

Παρόντες στην υπογραφή της χορηγικής συνεργασίας ήταν οι αθλητές Γιώργος Αχιλλέως (Σκοποβολή), Κωνσταντίνα Νικολάου (Σκοποβολή), Έλενα Κουλιτσένκο (Στίβος), Ναταλία Χριστοφή (Στίβος) και Καλλιόπη Κουντούρη (Στίβος), οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια την Κύπρο και αποτελούν ζωντανά παραδείγματα αφοσίωσης και αγωνιστικότητας.