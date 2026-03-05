Χωρίς Κέιν με Γκλάντμπαχ η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου θα στερηθεί τις υπηρεσίας του Χάρι Κέιν, στον αυριανό (06/03) εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ για την Bundesliga.

Την είδηση αποκάλυψε ο Βενσάν Κομπανί, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, επισημαίνοντας ότι ο Άγγλος σέντερ φορ ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στην γάμπα του.

«Δέχθηκε ένα χτύπημα στη γάμπα και δεν έχει αναρρώσει πλήρως ακόμη. Είναι απλώς ένα χτύπημα, τίποτα σοβαρό για το άμεσο μέλλον, αλλά ίσως δεν προλάβει να αγωνιστεί», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Βέλγου τεχνικού των Βαυαρών.

Ο Κέιν βρίσκεται σε καταπληκτική αγωνιστική κατάσταση τη φετινή σεζόν και μόλις το προηγούμενο Σάββατο πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Μπάγερν με 3-2 επί της δεύτερης στη βαθμολογία Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Παράλληλα, ο 32χρονος επιθετικός έχει ισοφαρίσει ήδη το ρεκόρ στο γερμανικό πρωτάθλημα με τουλάχιστον δύο γκολ σε τέσσερις διαδοχικούς αγώνες, αλλά και δέκα εύστοχα χτυπήματα πέναλτι, ενώ μετράει 30 τέρματα σε 24 συμμετοχές έως τώρα.

Πλέον, ο Κέιν κυνηγάει να «σπάσει» το ιστορικό ρεκόρ των 41 γκολ σε μία σεζόν στην Bundesliga, που κατέχει ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, από την περίοδο 2020/21, σε μόλις 29 εμφανίσεις.