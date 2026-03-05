Αταμάν: «Θα αποφασίσει αύριο αν θα παίξει ο Λεσόρ - Θα είμαστε 100% στο Final 4»

Η «μητέρα των μαχών» του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (06/03, 21:15).

Ενόψει της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day των «πράσινων» και στάθηκε στη μεγάλη σημασία του αγώνα για την ομάδα του, στην κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, αλλά και στους τραυματισμούς που έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός.

«Φυσικά είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας γιατί φέτος χάσαμε πολλά παιχνίδια εντός έδρας. Δεν έχει σημασία αν παίζουμε στο ΟΑΚΑ ή στο ΣΕΦ. Είναι ντέρμπι και είμαστε στην τελική ευθεία της Ευρωλίγκα. Πρέπει να πάρουμε όσο περισσότερες νίκες για να διασφαλίσουμε τη θέση μας.

Το παιχνίδι του Κυπέλλου είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι που έρχεται για εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Ματίας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην επιτυχία μας πριν δύο χρόνια. Τώρα μετά από ενάμιση χρόνο επιστρέφει. Δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι στο γήπεδο, όμως σίγουρα σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια θα είναι σίγουρα μαζί μας.

Είναι δική του επιλογή. Έκανε μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ εδώ και ενάμιση χρόνο. Είναι υγιής είναι φιτ, όμως πρέπει να προσαρμοστεί στο ομαδικό παιχνίδι. Θα αποφασίσει αύριο το πρωί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ελπίζω ότι θα είναι όμως 100% μαζί μας απέναντι στη Ζάλγκιρις, αύριο θα δούμε.

Αύριο πρωί θα είμαστε στο shootaround στο ΣΕΦ. Αποφασίσαμε να κάνουμε προπονήσεις εδώ γιατί πρώτα προπονούμαστε εδώ και μετά ταξιδεύουμε και κάνουμε shootaround στο γήπεδο των αντιπάλων.

Έμαθα από τα Μέσα ότι θα είναι εκτός. Και οι δύο είναι σημαντικοί παίκτες. Δεν παίζουμε κόντρα στον Γουόκαπ και τον Βεζένκοφ, αλλά κόντρα στον Ολυμπιακό. Κάθε παίκτης είναι σημαντικός. Είναι δύο σημαντικοί παίκτες και εμείς έχουμε χάσει παίκτες κατά τη διάρκεια της σεζόν, με αποκορύφωμα τον πιο σημαντικό παίκτη μας στην επίθεση, τον Κέντρικ Ναν. Δεν υπάρχει διαφορά για εμάς.

Όπως πάντα ο καιρός ήταν πολύ καλός, πήγα για μπάνιο. Είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο και θέλουμε να φτάσουμε στο Final 4», είπε αναλυτικά.