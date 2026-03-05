ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ομάδα που το 2013 έδινε περισσότερα για τον Μπέιλ από όσα η Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ομάδα που το 2013 έδινε περισσότερα για τον Μπέιλ από όσα η Ρεάλ

Ο Γκάρεθ Μπέιλ μίλησε σε podcast αναφερόμενος στην ομάδα που το 2013 προσέφερε περισσότερα χρήματα από τη Ρεάλ στην Τότεναμ.

Εδώ και χρόνια, ο Γκάρεθ Μπέιλ απολαμβάνει τις... ανέσεις του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, έχοντας «κρεμάσει» τα παπούτσια του το 2023.

Μετά από μια καριέρα που συνδέθηκε κυρίως με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε τα πάντα, μεταξύ άλλων και 5 Champions League, ο Ουαλός εξτρέμ αποφάσισε να σταματήσει από την ενεργό δράση.

Ωστόσο, τέτοιες μορφές του αθλήματος πάντοτε δίνουν... ατάκες σε συνεντεύξεις τους, και κάτι τέτοιο συνέβη με τον 36χρονο. Μιλώντας στο ''WeAreTheOverlap'', ο Μπέιλ αποκάλυψε πως το 2013 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε στην Τότεναμ περισσότερα χρήματα απ' όσα η Ρεάλ για να τον αποκτήσει.

Ωστόσο η καρδιά του είχε ήδη διαλέξει τη Μαδρίτη. Παράλληλα, ανέφερε πως με το που πάτησε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας του έγινε κατανοητό πως προτεραιότητα έχει το Champions League, και όχι το πρωτάθλημα της La Liga.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Χωρίς έξι η προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

ΑΕΚ

|

Category image

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

ΑΕΛ

|

Category image

Άταμαν: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη