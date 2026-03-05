Νιουκάστλ: Σοκάρει ο Φάμπιαν Σερ για όσα βίωσε στη Μέση Ανατολή

Η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, έχει αναγκάσει αρκετούς σταρ και αθλητές, νυν και πρώην, να βιώσουν δύσκολες στιγμές. Ένας εξ΄αυτών και ο Ρίο Φέρντιναντ, που αποκάλυψε πως έζησε τις στιγμές που άκουγε τους πυραύλους.

Πέραν του άλλοτε άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένας εν ενεργεία παίκτης της Νιουκάστλ, ο Φάμπιαν Σερ, βίωσε επίσης τρομακτικές στιγμές.

Ο Ελβετός αμυντικός που τραυματίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου, βρισκόταν στο Ντουμπάι, στο πλαίσιο της αποκατάστασής του, όταν έγινε μάρτυρας συγκλονιστικών στιγμών. Όπως ο ίδιος έγραψε στα social media του, βίωσε ορισμένες από τις πιο τρομακτικές ημέρες της ζωής του.

«Μόλις πέρασα μερικές από τις πιο τρομακτικές μέρες μου, δυστυχώς έχοντας γίνει μάρτυρας από πρώτο χέρι των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Ήμουν εκεί στο πλαίσιο του προγράμματος αποκατάστασής μου και χαίρομαι που βρήκα έναν τρόπο να γυρίσω σπίτι με ασφάλεια. Αλλά αυτό που βιώσαμε εκεί, και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά τρομακτικό. Ελπίζω ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους τους ανθρώπους που τη χρειάζονται στις πληγείσες περιοχές».

gazzetta.gr