Ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας για το Ομόνοια 29Μ - ΑΕΛ

Ουδέν μεμπτό στο πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών για τον αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαϊου και ΑΕΛ, που διεξήχθη στις 30 Μαρτίου 2025.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, κατόπιν παραλαβής του πορίσματος αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και τα στοιχεία και, καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Επιπλέον η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα για έρευνα που αφορούσε σε ασυμβίβαστο ή/και παραβιάσεις της νομοθεσίας στην Ομοσπονδία Κολύμβησης και πως το υλικό θα τύχει αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία.

Η ανακοίνωση της ΕΔΠΑ:

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ανακοινώνει τα εξής:

• Έχει παραλάβει το πόρισμα των Ερευνώντων Λειτουργών, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΛ, για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, της περιόδου 2024-2025.

Αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και τα στοιχεία, από τους Ερευνούντες Λειτουργούς, δεν προέκυψε κάτι μεμπτό που να χρήζει περαιτέρω διαδικασίας και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

• Έχει παραδοθεί στη Γενική Εισαγγελία, πολυσέλιδο πόρισμα και έκθεση γεγονότων για θέματα που συνδέονται άμεσα ή/και έμμεσα με την Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Το πόρισμα και η έκθεση γεγονότων, παραδόθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Λ. Σαββίδη, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού κ. Στέφανο Σκορδή, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πόρισμα, καταγράφονται τα ευρήματα του Ερευνώντα Λειτουργού που διορίστηκε από την Επιτροπή για να ερευνήσει θέματα που αφορούν σε ασυμβίβαστο ή/και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Το υλικό θα τύχει αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ώστε να διαφανεί αν από τα γεγονότα προκύπτει το ενδεχόμενο πιθανής διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων προκειμένου να διαταχθεί έναρξη ποινικής διερεύνησης.

Η ΕΔΠΑ, εκφράζει τις ευχαριστίες στους Ερευνώντες Λειτουργούς για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν στο έργο τους, στις δύο υποθέσεις.