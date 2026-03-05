ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας για το Ομόνοια 29Μ - ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας για το Ομόνοια 29Μ - ΑΕΛ

Ουδέν μεμπτό στο πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών για τον αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαϊου και ΑΕΛ, που διεξήχθη στις 30 Μαρτίου 2025. 

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, κατόπιν παραλαβής του πορίσματος αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και τα στοιχεία και, καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Επιπλέον η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα για έρευνα που αφορούσε σε ασυμβίβαστο ή/και παραβιάσεις της νομοθεσίας στην Ομοσπονδία Κολύμβησης και πως το υλικό θα τύχει αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία.

Η ανακοίνωση της ΕΔΠΑ:

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ανακοινώνει τα εξής:

• Έχει παραλάβει το πόρισμα των Ερευνώντων Λειτουργών, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΛ, για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, της περιόδου 2024-2025.

Αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και τα στοιχεία, από τους Ερευνούντες Λειτουργούς, δεν προέκυψε κάτι μεμπτό που να χρήζει περαιτέρω διαδικασίας και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

• Έχει παραδοθεί στη Γενική Εισαγγελία, πολυσέλιδο πόρισμα και έκθεση γεγονότων για θέματα που συνδέονται άμεσα ή/και έμμεσα με την Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Το πόρισμα και η έκθεση γεγονότων, παραδόθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Λ. Σαββίδη, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού κ. Στέφανο Σκορδή, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πόρισμα, καταγράφονται τα ευρήματα του Ερευνώντα Λειτουργού που διορίστηκε από την Επιτροπή για να ερευνήσει θέματα που αφορούν σε ασυμβίβαστο ή/και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Το υλικό θα τύχει αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ώστε να διαφανεί αν από τα γεγονότα προκύπτει το ενδεχόμενο πιθανής διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων προκειμένου να διαταχθεί έναρξη ποινικής διερεύνησης.

Η ΕΔΠΑ, εκφράζει τις ευχαριστίες στους Ερευνώντες Λειτουργούς για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν στο έργο τους, στις δύο υποθέσεις.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Χωρίς έξι η προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

ΑΕΚ

|

Category image

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

ΑΕΛ

|

Category image

Άταμαν: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη