ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μάχη» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ για τον τελικό του Μουντιάλ 2030

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μάχη» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ για τον τελικό του Μουντιάλ 2030

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης πρόκεται να δώσουν «μάχη» για το ποια θα φιλοξενήσει τον τελικό στο Μουντιάλ του 2030.

Μπορεί το φετινό Μουντιάλ να απέχει 3 μήνες, ωστόσο οι διεργασίες για το... επόμενο, αυτό του 2030 έχουν ξεκινήσει για τα καλά.

Όπως έχει γίνει γνωστό, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο έχουν αναλάβει τη συνδιεξαγωγή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, με τον μεγάλο τελικό να ψάχνει... έδρα.

Πολλαπλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για δεδομένη απόφαση αυτός (σσ ο τελικός) να λάβει χώρα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το οποίο -σχετικά- πρόσφατα ανακαινίστηκε. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν κάθεται με... σταυρωμένα χέρια.

Όπως αναφέρει η Sport, οι Καταλανοί θέλουν να διεξαχθεί στο σπίτι τους, το νέο Spotify «Καμπ Νόου» η εν λόγω αναμέτρηση και ακόμη μια κόντρα των δυο μεγάλων της Ισπανίας μόλις άρχισε.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Χωρίς έξι η προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

ΑΕΚ

|

Category image

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

ΑΕΛ

|

Category image

Άταμαν: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη