ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λαπόρτα και Φοντ οι υποψήφιοι για την προεδρία της Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λαπόρτα και Φοντ οι υποψήφιοι για την προεδρία της Μπαρτσελόνα

Τι αναφέρει η Mundo Deportivo

Δύο υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τελικά την προεδρία της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ζοάν Λαπόρτα και ο Βίκτορ Φοντ κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών στήριξης. Ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε στις 5 Μαρτίου ότι αμφότεροι ξεπέρασαν το όριο των 2.337 υπογραφών που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εκλογές.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Λαπόρτα κατέθεσε τη Δευτέρα 8.170 υπογραφές, από τις οποίες οι 7.226 κρίθηκαν έγκυρες. Από την πλευρά του, ο Φοντ υπέβαλε συνολικά 5.144 υπογραφές, με τις 4.440 να επικυρώνονται.

Αντίθετα, ο Μαρκ Τσίρια δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη για να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Παρότι κατέθεσε 2.844 υπογραφές στις 5 Μαρτίου, μόνο 2.247 αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες, αριθμός μικρότερος από το απαιτούμενο όριο.

Οι δύο υποψήφιοι θα ξεκινήσουν τις προεκλογικές τους καμπάνιες στις 6 Μαρτίου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 13 Μαρτίου, δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Χωρίς έξι η προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

ΑΕΚ

|

Category image

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

ΑΕΛ

|

Category image

Άταμαν: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη