Λαπόρτα και Φοντ οι υποψήφιοι για την προεδρία της Μπαρτσελόνα

Δύο υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τελικά την προεδρία της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ζοάν Λαπόρτα και ο Βίκτορ Φοντ κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών στήριξης. Ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε στις 5 Μαρτίου ότι αμφότεροι ξεπέρασαν το όριο των 2.337 υπογραφών που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εκλογές.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Λαπόρτα κατέθεσε τη Δευτέρα 8.170 υπογραφές, από τις οποίες οι 7.226 κρίθηκαν έγκυρες. Από την πλευρά του, ο Φοντ υπέβαλε συνολικά 5.144 υπογραφές, με τις 4.440 να επικυρώνονται.

Αντίθετα, ο Μαρκ Τσίρια δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη για να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Παρότι κατέθεσε 2.844 υπογραφές στις 5 Μαρτίου, μόνο 2.247 αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες, αριθμός μικρότερος από το απαιτούμενο όριο.

Οι δύο υποψήφιοι θα ξεκινήσουν τις προεκλογικές τους καμπάνιες στις 6 Μαρτίου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 13 Μαρτίου, δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.