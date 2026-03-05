Κύπρος – Σαν Μαρίνο 3-2 στο φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19
Νικηφόρο φινάλε με αντίπαλο το Σαν Μαρίνο για την Εθνική μας ομάδα Νεανίδων Κ-19.
Στον τελευταίο μας αγώνα στον όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενήθηκε στο Σαν Μαρίνο, επικράτησε με 3-2 και τερμάτισε στην τρίτη θέση στον Β1 όμιλο της Β’ Κατηγορίας.
Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 2ο λεπτό με την Αναστασία Μεσολογγίτου και στο 38ο λεπτό η Άννα Ματσουκάρη μετά από εκτέλεση κόρνερ της Χαρίκλειας Γεωργίου με κεφαλιά πέτυχε το 2-0, αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο.
Η ομάδα μας συνέχισε τον επιθετικό της ρυθμό και στο 50ο λεπτό η Μεσολογγίτου ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.
Στο 60ο λεπτό η γηπεδούχος ομάδα αρχικά μείωσε σε 3-1 με την Παόνα και στο 81ο λεπτό η Benedettini με πέναλτι μείωσε σε 3-2.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάββας Σοφοκλέους χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:
Χατζηχριστοδούλου, Έλληνα, Φωτίου, Γεωργίου (75’ Σόλωνος), Β. Βλάχου, Ματσουκάρη, Ελευθερίου, Τσούκκα, Μιχαήλ, Μεσολογγίτου (75’ Επαμεινώνδα), Μυλωνά.
Στο άλλο σημερινό παιχνίδι η Σλοβενία νίκησε 5-0 την Εσθονία και τερμάτισε στην πρώτη θέση χωρίς βαθμολογικές απώλειες.
Όλα τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:
1η αγωνιστική
Σλοβενία - Κύπρος 2-0
Σαν Μαρίνο - Εσθονία 0-1
2η αγωνιστική
Εσθονία – Κύπρος 1-0
Σλοβενία – Σαν Μαρίνο 7-1
3η αγωνιστική
Σαν Μαρίνο – Κύπρος 2-3
Σλοβενία – Εσθονία 5-0