Κύπρος – Σαν Μαρίνο 3-2 στο φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19

Στον τελευταίο μας αγώνα στον όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενήθηκε στο Σαν Μαρίνο, επικράτησε με 3-2 και τερμάτισε στην τρίτη θέση στον Β1 όμιλο της Β’ Κατηγορίας.

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 2ο λεπτό με την Αναστασία Μεσολογγίτου και στο 38ο λεπτό η Άννα Ματσουκάρη μετά από εκτέλεση κόρνερ της Χαρίκλειας Γεωργίου με κεφαλιά πέτυχε το 2-0, αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα μας συνέχισε τον επιθετικό της ρυθμό και στο 50ο λεπτό η Μεσολογγίτου ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 60ο λεπτό η γηπεδούχος ομάδα αρχικά μείωσε σε 3-1 με την Παόνα και στο 81ο λεπτό η Benedettini με πέναλτι μείωσε σε 3-2.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάββας Σοφοκλέους χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Χατζηχριστοδούλου, Έλληνα, Φωτίου, Γεωργίου (75’ Σόλωνος), Β. Βλάχου, Ματσουκάρη, Ελευθερίου, Τσούκκα, Μιχαήλ, Μεσολογγίτου (75’ Επαμεινώνδα), Μυλωνά.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι η Σλοβενία νίκησε 5-0 την Εσθονία και τερμάτισε στην πρώτη θέση χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

Όλα τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Σλοβενία - Κύπρος 2-0

Σαν Μαρίνο - Εσθονία 0-1

2η αγωνιστική

Εσθονία – Κύπρος 1-0

Σλοβενία – Σαν Μαρίνο 7-1

3η αγωνιστική

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 2-3

Σλοβενία – Εσθονία 5-0