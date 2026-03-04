Η αποχώρηση μετά την γκρίνια και ο επόμενος που πλησιάζει...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άντρος Καραπατάκης, Τσάβι Ρόκα, Ιμανόλ Ιδιάκεθ και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Οι εξελίξεις της ΑΕΚ είναι καταιγιστικές. Τελευταίος που αποχώρησε, είναι ο προπονητής Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος προφανώς αδυνατούσε να συνεχίσει στο πόστο της τεχνικής ηγεσίας, έπειτα από το σκηνικό αβεβαιότητας στο οποίο περιήλθε ο σύλλογος.

Άλλωστε, ήταν και στο στόχαστρο των οπαδών για τις επιλογές και τη διαχείριση που έκανε στο έμψυχο δυναμικό. Η γκρίνια και η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του ήταν έντονη. Μαζί του αποχώρησε και ο βοηθός του, ο αδελφός του Ίνικο Ιδιάκεθ.

Αυτή ήταν η 3η θητεία του Ιδιάκεθ στην ΑΕΚ. Κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ σε 40 αναμετρήσεις με απολογισμό 21 νίκες, 10 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Τις προπονήσεις ανέλαβε ο Κάρλες Μαρτίνες, που ήταν μέλος του προπονητικού τιμ (αναλυτικής), ο οποίος αναμένεται να κοουτσάρει την ομάδα στο παιχνίδι της Παρασκευής με τον Ακρίτα. Οι διεργασίες για τον νέο προπονητή είναι σε εξέλιξη. Ακούστηκαν τα ονόματα των Σα Πίντο και Ραν Μπεν Σιμόν (δύσκολη περίπτωση).

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον πρώτο να είναι κοντά στην αποδοχή της πρότασης και να επιστρέφει στο κυπριακό πρωτάθλημα, μετά τη θητεία του στην προπερσινή χρονιά στον ΑΠΟΕΛ, όπου στέφθηκε πρωταθλητής.

