Κέρδισε την CSM Corona Brasov η Πετρολίνα ΑΕΚ!

Κέρδισε την CSM Corona Brasov η Πετρολίνα ΑΕΚ!

Νικηφόρο αποτέλεσμα πήρε η Πετρολίνα ΑΕΚ στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην CSM Corona Brasov, στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 93-68 με τον Cooper να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας 20 πόντους και 6 ασίστ.

Με τρίποντο ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΚ με τον Hollingsworth να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους του αγώνα στο 2’. Η ομάδα του Κιτίου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15-8 στο 6’, όμως δεν άφησε την αντίπαλη ομάδα να ξεφύγει. Μείωσε τη διαφορά και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε σε 21-22.

Οι γηπεδούχοι είχαν μια πολύ καλή δεύτερη περίοδο. Ήταν πιο επιθετικοί και ευστοχούσαν στο ένα καλάθι μετά το άλλο, ενώ είχαν και καλή άμυνα. Με εντυπωσιακό σερί πήραν προβάδισμα 9 πόντων (32-23), ενώ το ημίχρονο έληξε σε 51-40. Με τον Βαρσό να ευστοχεί σε τρίποντο για το 58-44 στο 23’ συνέχισε να έχει το προβάδισμα η ΑΕΚ, ενώ οι βολές του Diggs στο 27’ διαμόρφωσαν το σκορ στο 64-50.

Η διαφορά ανέβηκε στο +30 στο 33’ (80-60), με τους καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και πήρε την εντός έδρας νίκη με 93-68.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 51-40, 74-58, 93-68

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 15(1), Βάρσος 6(1), McKinnis 18, Hunt 14, Diggs 8(1), Cooper 20(1), Γιανναράς 1, Nottage 8(2), Λοϊζίδης, Παντελή 3

CSM Corona Brasov (F. Nini): Tutu 5, Fofana 19, Shephard 5, Maciuca 6(2), Johnson 16(2), Petica 6(2), Lapuste 3, Nikolic 10(2), Osborne 1, Antonescu 2, Sorodoc

Διαβαστε ακομη